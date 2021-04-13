Завод АВТОТОР расширяет количество поставщиков по программе локализации и аутсорсинга

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Один из крупнейших автопроизводителей России — калининградский завод АВТОТОР последовательно реализует программу локализации и углубления технологии. Благодаря этому в Калининградской области созданы и развиваются предприятия по выпуску различных видов автокомпонентов.

Как отметили в Центре локализации и аутсорсинга АВТОТОР, в 2020 году компания «Мотрекс-КЛД», являющаяся резидентом Особой экономической зоны в Калининградской области, расширила направления производства локализованной продукции. Объем поставок поставки мультимедийных систем по сравнению с 2019 годом вырос со 112 млн рублей до 212 млн рублей.

Компания «Енгсан КЛД», которая осуществила масштабные инвестиции в развитие производственных мощностей в Калининградской области, в том числе установила пресс-литейные машины для выпуска бамперов, увеличила объемы поставок этой продукции с 55 млн рублей в 2019 году до 143 млн рублей в 2020 году.

Важной задачей для компании АВТОТОР в 2020 году было оказание содействия в дополнении существующих проектов программы локализации новыми проектами, направленными на достижение максимальных показателей локализации, установленными нормативными правовыми документами правительства РФ.

В рамках реализации этой задачи в 2020 году компанией «Енгсан-КЛД» запущено производство и начались поставки мягких элементов (наполнителей) для сидений пассажирских автомобилей. В партнерстве с ООО «Глобус» (г. Тольятти) разработаны и изготовлены образцы комплектов чехлов для автомобиля KIA Cerato. Причем в производстве чехлов будут использоваться ткани российского производства. Комплекты чехлов прошли испытания и одобрены компанией KIA.

К сотрудничеству по углублению локализации системы отвода выхлопных газов была привлечена компания «Экоальянс» (г. Екатеринбург), которая в сотрудничестве с компанией «Енгсан-КЛД» разработала опытный образец «горячей» части выхлопной системы с нанесением катализатора на керамические блоки для модели Cerato BD. Изделие одобрено KIA и проходит обязательную сертификацию НАМИ, после завершения которой оно будет дополнительно включено в контракт с АВТОТОР по поставкам ранее локализованных выхлопных систем, объем поставок которых в 2020 году составил 34 млн рублей.

Компания «Мотрекс-КЛД» в 2020 году впервые начала поставки климатических систем (HVAC) для пассажирских автомобилей. По итогам 2020 года объем поставок данной продукции достиг 288 млн рублей.

По-прежнему один из важных сегментов реализации программы локализации АВТОТОР — установка на шасси коммерческих автомобилей, выпускаемых на предприятии, различных видов надстроек. В настоящее время на коммерческие автомобили производства АВТОТОР устанавливаются свыше 30 различных типов надстроек, в том числе, бортовые платформы, фургоны, холодильные установки, пылесосы, мусоровозы.

Производство и монтаж различного рода надстроек для шасси коммерческих автомобилей Hyundai обеспечивает калининградская компания «Гефест», которая располагает необходимым оборудованием и персоналом. По итогам 2020 года общий объем локализованных надстроек, установленных на шасси, составил порядка 148,2 млн рублей.

В 2020 году был реализован специальный проект по производству передвижных медицинских комплексов на базе коммерческих автомобилей Hyundai HD 78, выпускаемых заводом АВТОТОР. С привлечением российских компаний были спроектированы, изготовлены и оснащены оборудованием передвижной медицинский комплекс «Флюорограф» и «Стоматологический кабинет». Передвижные медицинские комплексы, после прохождения необходимых процедур закупки, были переданы областным медицинским учреждениям в г. Советске и г. Гусеве Калининградской области. Все работы по инженерному проектированию, изготовлению надстроек и оснащению оборудованием были выполнены российскими компаниями «Уралрентген» (г. Оренбург) и «Медкар» (г. Москва).

Всего постоянными заказами АВТОТОР в Калининградской области в 2020 году по различным направлениям деятельности было обеспечено порядка 300 малых и средних предприятий региона — поставщиков товаров и услуг в различных сферах обеспечения деятельности компании: перевозка грузов и персонала, строительство и ремонт, медицинское обслуживание, уборка и дезинфекция помещений и пр.