УВЗ в 2020 году ввел 334 единицы нового оборудования

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В 2020 году на Уралвагонзаводе (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) введено в эксплуатацию 334 единицы технологического оборудования. Инвестиции в техперевооружение и реконструкцию производства возросли в 3 раза по сравнению с 2019 годом. Новое оборудование предназначается для изготовления на УВЗ спецтехники, производства железнодорожного подвижного состава и другой гражданской продукции.

Техперевооружение осуществляется как в рамках Федеральной целевой программы, так и за счет собственных средств предприятия. В 2020 году оно в первую очередь затронуло подразделения механосборочного производства: здесь введено в эксплуатацию 223 единицы оборудования. Большую часть составили современные станки и высокопроизводительные многоосевые обрабатывающие центры. В вагоносборочных цехах введены в эксплуатацию сборочные и испытательные стенды и устройства для сборки и сварки. Для металлургического производства приобретено сварочное, прессовое и ковочное оборудование. Кроме того, во всех подразделениях Уралвагонзавода устанавливались новые мостовые краны, системы вентиляции и др

Большое внимание в рамках программы техперевооружения уделялось заготовительному оборудованию. В последние годы на Уралвагонзаводе активно внедряются установки лазерной и гидроабразивной резки. Применение этих современных технологий позволяет уйти от изготовления дорогостоящей штамповой оснастки и не перенастраивать прессовое оборудование, которое уже задействовано на производстве серийной продукции. А также значительно расширить номенклатуру используемых материалов.

Еще одним перспективным направлением техперевооружения стало внедрение в производство автоматизированных складских систем. Они исключают ручной труд, позволяют экономить площади, ускоряют складские операции и улучшают контроль за материально-техническими запасами.

Сегодня в РФ принята Стратегия развития станкоинструментальной промышленности, в рамках которой отечественные заводы восстанавливают позиции на внутреннем рынке и наращивают экспортный потенциал. В настоящее время Уралвагонзавод сотрудничает с рядом таких компаний. С ними заключены и реализуются более 10 контрактов на поставку металлообрабатывающего и литейного оборудования для нижнетагильского предприятия и его Челябинского филиала.