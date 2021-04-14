«Красное Сормово» спустило на воду сухогруз проекта RSD59 «Николай Леонов»

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Нижегородский завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 14 апреля 2021 года спустило на воду сухогрузный теплоход проекта RSD59 «Николай Леонов». Об этом сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро, являющегося проектантом серии.

Это шестое судно в серии из девяти сухогрузов для транспортной компании ООО «Альфа», которые верфь строит по заказу ПАО «ГТЛК».После спуска на воду сухогрузный теплоход пройдет швартовные и ходовые испытания и будет передан заказчику. Как сообщалось ранее, сухогруз получит имя Николая Леонова в честь выдающегося нижегородского судостроителя, в течение 10 лет возглавлявший верфь. «Символично, что сухогруз „Николай Леонов“ мы спускаем на воду в год 800-летия Нижнего Новгорода и 325-летия российского флота, — прокомментировал событие генеральный директор завода Михаил Першин. — Думаю, очень важно сохранять память о выдающихся нижегородских кораблестроителях, конструкторах, учёных, которые могли бы стать примером для следующих поколений».Завод «Красное Сормово» уже построил двадцать два многоцелевых сухогрузных судна проекта RSD59, еще семь находятся на разной стадии постройки, плюс опцион еще на 11 судов.

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Невский судостроительно-судоремонтный завод сдал три судна проекта RSD59, еще два строятся. Окская судоверфь заключила контракты на 18 судов проекта RSD59. Семь сданы.Таким образом, на сегодня общий заказ сухогрузных судов проекта RSD59 составляет 63 судна (32 построено, 20 — в работе, 11 — в опционе).

Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Основные характеристики:

длина — 140,88 м,

ширина — 16,98 м,

высота борта — 6 м,

дедвейт река/море — 5128/7535 т,

объем грузовых трюмов — 11292 м,

количество трюмов — 2,

осадка река/море — 3,6/4,53 м,

автономность, сутки — 20/12.

Класс судна: КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG(bulk, pack).

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Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским ПКБ.

ПАО «Завод «Красное Сормово» — один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 год. Завод вписал особую страницу в историю отечественного военного кораблестроения и коммерческого судостроения. На «Красном Сормове» за 75 лет построено и модернизировано более трехсот подводных лодок и спасательных аппаратов, 25 из них атомных. Сегодня завод строит суда коммерческого флота, отвечающие требованиям международных конвенций по надежности и безопасности. Английское Королевское общество корабельных инженеров (RINA) неоднократно включало сормовские танкеры в список «Значительных судов года».