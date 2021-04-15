В России создан первый в мире легкий БПЛА с гибридным двигателем ZALA 421-16E5G

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Благодаря гибридной силовой установке время полета БПЛА увеличилось и сейчас превышает 16 часов.

Российская компания ZALA Aero (входит в состав Группы компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») представила первый в мире легкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа ZALA 421-16E5G. Сообщается, что аппарат оснащен гибридным двигателем, который сочетает в себе электромотор и двигатель внутреннего сгорания.

«Мы первыми в мире в данном классе беспилотников совместили ДВС и электродвигатель. Компания сделала последовательный гибрид — во время полета ДВС является не основным толкающим двигателем, а питает генератор и буферный аккумулятор. Это в свою очередь дает электропитание всем бортовым узлам и агрегатам, в том числе электродвигателю»,цитируют информагентства руководителя направления специальных проектов ZALA Aero Никиту Хамитова.

Сообщается, что благодаря гибридной силовой установке время полета БПЛА увеличилось и сейчас превышает 16 часов. По словам Хамитова, у беспилотника уже появился и первый заказчик. Он также отметил, что серийное производство аппарата уже запущено. Производственные мощности ZALA Aero способны производить в год до трехсот различных дронов.

БПЛА ZALA 421-16E5G является разведывательным летательным аппаратом, который способен выполнять задачи целеуказания, мониторинга сетей сотовой связи и ретрансляции.

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