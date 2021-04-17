Модернизация здравоохранения продолжается. Обзор

Обзор проектов, ранее не опубликованных на сайте

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Новый корпус Адоевщинского интерната построен в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области

В Адоевщинском интернате завершено строительство нового корпуса. Двухэтажное здание на 50 мест возводилось с 2019 года.

На сегодняшний день на объекте выполнены строительные, электромонтажные и отделочные работы, установлена мебель. В корпусе расположены кабинеты с современным оборудованием, актовый зал, зал лечебной физкультуры, компьютерный класс, комната психологической разгрузки. Завершено благоустройство прилегающей территории.

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В корпусе есть все условия для оказания необходимой медицинской помощи. Для пациентов созданы комфортные условия для лечения, а сотрудникам — для работы.

С вводом нового подразделения созданы дополнительные рабочие места. Всего в интернате работают 262 человека. Адоевщинский интернат организован в 1933 году, он состоит из 6 жилых корпусов. В интернате по состоянию на 1 сентября т.г. проживают 327 человек.

Новые фельдшерско-акушерские пункты начали работать в пяти сёлах Данковского района Липецкой области

Сельские медики Данковского района с 1 декабря работают в новых фельдшерско-акушерских пунктах. Они построены в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи».

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Модульные фельдшерско-акушерские пункты открылись в селах Плахово, Авдулово, Полибино, Барятино и Перехваль Данковского района Липецкой области. Общая стоимость проведенных работ в Данковском районе составила более 50 млн рублей.

В новых пунктах оказывается первичная доврачебная медико-санитарная помощь не только жителям сел, где они построены, но и близлежащих населённых пунктов. Общее число обслуживаемого населения каждого ФАПа составляет от 160 до 450 человек, среди которых не только взрослые, но и дети дошкольного и школьного возраста. Приём ведут квалифицированные медицинские работники.

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Модульные ФАПы выполнены по типовому проекту, разработанному институтом «Липецкгражданпроект». В медучреждениях есть кабинет для приема пациентов, процедурный кабинет, комната для хранения лекарственных препаратов, техническое помещение и санузел, оборудованный с учетом удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для оказания первой медицинской помощи применяются электрокардиограф, дефибриллятор, оборудование для проверки уровня сахара и холестерина в крови, а также для измерения насыщенности крови кислородом. С помощью интерент-коммуникаций возможна запись к врачам Данковской ЦРБ и проведение консультаций со специалистами в режиме видеосвязи.

Сейчас в Данковском районе работают три отделения общей врачебной (семейной) практики, 21 фельдшерско-акушерский пункт, одна амбулатория и 12 домовых хозяйств.

В терапевтическом корпусе областной больнице Оренбурга № 1 завершён капитальный ремонт

Пятиэтажный корпус второго терапевтического отделения Оренбургской областной больницы был введен в эксплуатацию еще в 1984 году. Капитальный ремонт здания начался в ноябре 2019 года: здесь утеплён и отремонтирован фасад, отремонтированы внутренние помещения, реконструированы все инженерные системы — вентилирования и кондиционирования, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, а также установлены новая система отопления, лифтовое оборудование и пандусы для инвалидов.

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Также в здании организовано централизованное кондиционирование, выполнен ремонт всех помещений и входных групп, приобретена новая мебель. Корпус был отремонтирован с привлечением средств ПАО «Оренбургнефть».

До ремонта в терапевтическом корпусе областной больницы располагались только два отделения: пульмонологическое и гастроэнтерологическое. Теперь к ним добавится еще и эндокринологическое, причем каждое отделение рассчитано на 30 пациентов. В палатах предусмотрены кнопки экстренного вызова для удобства маломобильных пациентов.

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Главный врач Александр Редюков рассказал, что сейчас госэкспертизу проходит проект строительства нового хирургического отделения, затем планируется ремонт 2 и 5 корпуса больницы. В последнюю очередь пройдёт ремонт центрального первого корпуса.

В Кирове ввели в эксплуатацию еще один корпус инфекционной больницы для пациентов с COVID-19

Инфекционная клиническая больница города Кирова оказывает специализированную медицинскую помощь преимущественно тем пациентам, у которых COVID-19 протекает в тяжёлой форме.

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В отреставрированном корпусе имеется 16 мельцеровских боксов на 45 коек. Как сообщила и. о. главного врача инфекционной больницы Ольга Ежова, в корпусе создана приточно-вытяжная система вентиляции, которая обеспечивает приток чистого и свежего воздуха в помещение, а также удаляет вредный отработанный воздух из него. — Здоровье сотрудников и пациентов — для нас на первом месте. Каждая койка оснащена кислородной точкой, и больные получают кислородотерапию на местах. Этот корпус уникален тем, что он оснащен всем необходимым оборудованием и может работать изолированно. Здесь есть передвижной рентген, поэтому исследование может проводиться прямо в палате. Имеются аппараты ИВЛ, электрокардиограф для проведения ЭКГ, аппарат УЗИ экспертного класса. Мы можем оказывать качественную медпомощь и проводить все обследования, находясь в корпусе, не выходя за его пределы. Для больных это будет очень удобно, — отметила Ольга Ежова. В отреставрированном корпусе создана «галерея» — лестничные пролеты на улице, благодаря которым имеется отдельный вход в каждый бокс.

© kirovreg.ru

© kirovreg.ru

В отремонтированном приемном отделении больницы находится компьютерный томограф, что очень удобно. Ранее КТ в инфекционной больнице не было.

Запланирован ремонт еще одного корпуса инфекционной больницы 1977 года постройки, сейчас для этого разрабатывается проект.

В стационаре областной больницы Курской области установили эскалаторы

Здание стационара Курской областной клинической больницы оборудовали эскалаторами, сообщает пресс-служба медучреждения.

Технический запуск эскалаторов уже состоялся. Оборудование полностью готово к работе.

© adm.rkursk.ru

© adm.rkursk.ru

Строительные работы велись в течение пяти месяцев. На реализацию проекта было направлено около 15 миллионов рублей. Он предусматривал преобразование главного входа, пристройку одноэтажного здания и установку эскалаторов. Реконструкция проводилась в рамках программы развития «Доступная среда» на территории клиники.

© adm.rkursk.ru

Средства выделены спонсором — компанией «Промресурс», ее генеральный директор Николай Полторацкий является членом попечительского совета при областной больнице.

В Гулькевичском районе Краснодарского края капитально отремонтировали Отрадо-Кубанскую больницу

На модернизацию медучреждения затрачено 27 млн рублей по госпрограмме «Развитие здравоохранения».

В ходе ремонта обновили фасад, крышу, внутреннюю отделку больницы и заменили все инженерные коммуникации.

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— 3 млн рублей было направлено на закупку оборудования и мебели. Больница получила новый аппарат УЗИ, автоклав, два аппарата для физиотерапевтического кабинета, гинекологическое кресло, — сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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Как отметили в минздраве, ремонт Отрадо-Кубанской больницы позволил разгрузить Гулькевичскую ЦРБ. В учреждении будут получать медицинские услуги жители Отрадо-Кубанского сельского поселения — это около 8 тыс. человек.

В рабочем поселке Дорогино Черепановского района Новосибирской области открыли новую врачебную амбулаторию с дневным стационаром и подстанцией медицинской помощи

Новое медицинское учреждение построено по нацпроекту «Здравоохранение». В здании разместились поликлиническое отделение для взрослых с дневным пребыванием на 5 коек, детское отделение, а также подстанция медицинской помощи и административно-хозяйственный блок.

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Новое здание дорогинской врачебной амбулатории построили за год и три месяца.

В Дорогино живет 874 ребенка. Ежегодно рождаются по 50 малышей. К амбулатории прикреплен и детский дом, поэтому работы у педиатра хоть отбавляй. В новом здании разделены потоки посетителей — разные входы в детское и взрослое отделения. Отдельный вход для неотложных пациентов — на базе амбулатории есть и отделение станции скорой помощи, и дневной стационар на 5 койко-мест. Амбулатория рассчитана на 80 посещений в смену. Здесь дорогинцев принимают педиатр, терапевт, гинеколог, стоматолог. Открыты прививочный и процедурный кабинеты, кабинет физиотерапии и другие.

© vn.ru

Всего на территории Новосибирской области планируют построить 9 таких амбулаторий в рамках программы развития первичной медико-санитарной помощи.

В Северной Осетии в станице Архонская после реконструкции распахнула двери больница на 50 коек

Больница рассчитана на обслуживание 35 тысяч жителей станицы и близлежащих населенных пунктов.

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

© alania.gov.ru

На территории больницы размещены: модульные котельная, трансформаторная подстанция, дизельная электростанция и локальные очистные сооружения. Компоновка проектируемого здания выполнена с максимально возможным размещением всех отделений в отдельных зонах. Учтены специальные требования, предъявляемые к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. Реконструкция социального объекта велась семь месяцев в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года».

Два новых фельдшерно-акушерских пункта начапи работу в Можгинском районе Удмуртии

Два первых фельдшерско-акушерских пункта открылись в Удмуртии в рамках национального проекта «Здравоохранение»

Первым стал ФАП в деревне Туташево. Здесь медицинскую помощь будут получать 129 жителей деревни Туташево, из них 11 — жители до 18 лет. Старый ФАП, существовавший здесь с 1968 года, располагался в деревянном здании с печным отоплением.

© udmurt.ru

Новый медицинский пункт оснащен современным медицинским оборудованием — дефибриллятором, электрокардиографом, оборудованием для смотрового кабинета, процедурной, экспресс-анализаторами уровня холестерина, сахара — всем, что нужно для оказания медицинской помощи на высоком уровне. Это первый из целой череды новых ФАПов, которые начнут работу в республике в ближайшее время", — сказала Эльвира Пинчук.

Ещё один фельдшерско-акушерский пункт в Можгинском районе начал работу на станции Сардан. Здесь будут лечиться 570 жителей Сардана, 69 из которых — дети.

Всего в республике по программе предусмотрено строительство 88 новых фельдшерских пунктов.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS

http://saratov....ulakskom_rayon/

https://admlip....ovskogo_rayona/

https://vk.com/...l-51023203_8966

https://kirovre...l.php?ID=101061

https://admkrai...31/show/549012/

http://adm.rkur...ge=11&year=2020

https://vk.com/...-33979594_45630

http://alania.gov.ru/news/8864

http://www.udmu...EMENT_ID=327200