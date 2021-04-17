Экипаж МКС вернулся на Землю на корабле «Союз МС-17»

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В раннее субботнее утро, 17 апреля 2021 года в 07:55:12 мск, спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17», отстыковавшегося сегодня от Международной космической станции, совершил штатную посадку в расчётной точке на территории Казахстана. На Землю вернулся экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее. Корабль отделился от российского сегмента станции в 04:34:04 мск. Его двигательная установка включилась на торможение в 07:01:33 мск, после чего он начал сход с околоземной орбиты. Вскоре после этого «Союз» разделился на три отсека, а международный экипаж из трех человек в спускаемом аппарате испытал перегрузки около 3,8g.

Сегодня же Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова доставят спецбортом на аэродром Чкаловский (Московская область). В течение нескольких недель они будут находиться в Комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов (астронавтов) в Звёздном городке (Московская область). За состоянием здоровья российских членов экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17» будут наблюдать врачи.

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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17» состоялся 14 октября 2020 года в 08:45:04 мск. Спустя 3 часа 3 минуты, в 11:48:47 мск, он в штатном режиме пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции. Впервые в мире к МКС пристыковался пилотируемый корабль, совершивший всего два витка вокруг Земли. Длительность полёта Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Кэтлин Рубинс составила 185 суток. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых различных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.). Так, за время полугодовой экспедиции российские члены экипажа МКС-64 провели 44 эксперимента, из них 41 — с участием космонавтов. Время экипажа, затраченное на выполнение программы научных исследований, составило 579,5 часа. Вместе с этим реализовано 614 сеансов экспериментов, из них 501 — с привлечением космонавтов.

На борту Международной космической станции в период с 22 октября по 16 ноября 2020 года находился экипаж их трех человек: Сергей Рыжиков (Роскосмос), Сергей Кудь-Сверчков (Роскосмос) и Кэтлин Рубинс (NASA). С 17 ноября 2020 года по 8 апреля 2021 года экипаж состоял уже из семи человек: Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс (NASA), Виктор Гловер (NASA), Соичи Ногучи (NASA) и Шеннон Уокер (NASA). В период с 9 по 17 апреля с.г. на МКС находился экипаж из десяти человек: Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкин, Виктор Гловер, Соичи Ногучи, Шеннон Уокер, Олег Новицкий (Роскосмос), Петр Дубров (Роскосмос) и Марк Ванде Хай (NASA).

В ходе 185-суточной экспедиции на борту МКС экипаж принял грузовые корабли «Прогресс МС-16», Cygnus NG-15 и Dragon SpX-21, а также два пилотируемых: Dragon SpX Crew-1 и «Союз МС-18». 19 марта состоялась перестыковка транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» с Малого исследовательского модуля «Рассвет» (МИМ-1) на Малый исследовательский модуль «Поиск» для обеспечения возможности стыковки корабля «Союз МС-18» к МИМ-1. А 5 апреля выполнена перестыковка пилотируемого корабля Crew Dragon Resilience от переднего шлюза модуля Harmony к верхнему порту того же модуля, чтобы освободить место для другого корабля Crew Dragon — Endeavour.

В ноябре по российской программе Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков выполнили выход в открытый космос длительностью 6 часов 51 минуту 8 секунд с целью подготовки к запуску и последующей стыковке лабораторного модуля «Наука». По американской программе выполнено пять выходов в космос: 27 января (Майкл Хопкинс и Виктор Гловер длительностью 6 часов 55 минут), 1 февраля (Майкл Хопкинс и Виктор Гловер длительностью 5 часов 18 минут), 28 февраля (Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер длительностью 7 часов 6 минут), 5 марта (Кэтлин Рубинс и Соичи Ногучи длительностью 6 часов 54 минуты) и 13 марта 2021 года (Майкл Хопкинс и Виктор Гловер длительностью 6 часов 47 минут).

Завершившийся полет стал вторым в карьере космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова. Его первая работа на околоземной орбите в качестве командира пилотируемого корабля «Союз МС-02» и бортинженера экспедиций МКС-49/50 длилась 173 суток. 13 ноября 2018 года за мужество и героизм, проявленные при осуществлении космического полёта, Сергею Рыжикову было присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда».

Для Сергея Кудь-Сверчкова полет в качестве бортинженера пилотируемого корабля «Союз МС-17» и экспедиции МКС-64 стал дебютным в его космической карьере. Путь к осуществлению мечты занял у него 10 лет: 15 ноября 2010 года в соответствии с приказом начальника Центра подготовки космонавтов № 469 от 15 ноября 2010 года приступил к полуторагодичной общекосмической подготовке. 3 августа 2012 года на заседании Межведомственной квалификационной комиссии по оценке подготовки кандидатов в космонавты-испытатели набора 2010 года получил квалификацию «космонавт-испытатель». 29 мая 2020 года решением Межведомственной комиссии Госкорпорации «Роскосмос» утвержден в качестве бортинженера основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-17».

Несмотря на загруженный рабочий график, Сергей Кудь-Сверчков находил время и для публикации фотоснимков и видеороликов проведения космических научных экспериментов в социальных сетях ВКонтакте, Twitter и Instagram, благодаря чему тысячи людей по всему миру стали еще ближе к космосу.

Для бортинженера-2 Кэтлин Рубинс это также не первый полет на околоземную орбиту. В первый раз она стартовала 7 июля 2016 года в качестве бортинженера-2 корабля «Союз МС» вместе с космонавтом Роскосмоса Анатолием Иванишиным и астронавтом JAXA Такуя Ониси. Во время полета совершила два выхода в открытый космос. 30 октября 2016 года спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории Казахстана в 148 км юго-восточнее города Джезказган.

На борту Международной космической станции в настоящее время работает экипаж 65-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, астронавтов NASA Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер, Марка Ванде Хая и представителя Японского космического агентства Соичи Ногучи. Незадолго до возвращения Сергей Рыжиков передал командование станцией Шеннон Уокер. На 22 апреля 2021 года с мыса Канаверал запланирован пуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon USCV-2, который доставит экипаж в составе Шейна Кимброу, Меган Макартур, Акихико Хосидэ и Тома Песке.