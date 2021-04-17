Предприятие «Дробмаш» представило первый российский компактный роторный экскаватор КРЭ-400
Предприятие «Дробмаш» представило первый российский компактный роторный экскаватор КРЭ-400. Машина предназначена для работ с сыпучими материалами открытым способом. Скорость передвижения КРЭ-400 составляет 3-6 метров в минуту, а объём выемки материалов достигает 400 м3/час.
Роторный экскаватор вместе с сопутствующим оборудованием обеспечивает непрерывный процесс добычи, транспортировки и переработки сырья. Техника может эффективно использоваться в горнорудной промышленности, в том числе для добычи золота. Кроме того, эта машина будет востребована и в строительной отрасли.
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