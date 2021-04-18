Алтайская компания VELES выпустила на рынок пять новых разработок

архивное фото © veles-alt.com

VELES (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустил на рынок пять новых разработок.

В частности, культиватор КШУ -12 В, чизельно-дисковый агрегат ЧДА-4П, плуг ПЧ-4,5М культиватор КСО -7,4, дисковую борону БДП 6×4.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/5MhF-G2t44o

Культиватор КШУ -12 В соответствии со стратегией компании VELES было принято решение о создании концепта универсального широкозахватного культиватора, соответствующего современным техническим требованиям. Орудие было доработано с устранением недостатков, имеющиеся на распространённых отечественных машинах данного класса. Современный агрегат подходит, как для предпосевной подготовки почвы на глубине от 5 см, так и для обработки паровых полей и выравнивания поверхности почвы.

Чизельно-дисковый агрегат ЧДА-4П

Следуя запросам экспортных рынков, возникла необходимость в расширении линейки серийных чизельно-дисковых агрегатов, как в сторону увеличения ширины захвата, так и в сторону ее уменьшения. В этой связи была создана машина с шириной захвата — 4 м, на которой реализован альтернативный тип защиты культиваторных стоек при помощи двойных цилиндрических пружин с усилием 500 кг. Данный тип защиты позволяет снизить затраты при использовании агрегата и предполагает несложную организацию межсезонного хранения машин.В перспективе модельный ряд чизельно-дисковых агрегатов будет дополняться внедрением двух типов защиты — гидравлической и механической во всех вариантах по ширине захвата. Орудие предназначено для основной обработки почвы, мульчирования растительных остатков, рыхления на глубину до 30 см и восстановления аэрации и инфильтрации почвы.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/2_6lg7AEfRM

Культиватор КСО -7,4

Орудия для основной безотвальной обработки почвы традиционно представлены в производственной программе VELES. Увеличение спроса на такие машины в последние годы послужило стимулом для модернизации серийного культиватора КД-7,4 до уровня современных технических требований и расширения его функциональности. На данном орудии используется унифицированная стойка, которая в зависимости от назначения культиватора в конкретный сезон года может быть по-разному оснащена: установка стрельчатой лапы шириной 480 мм предназначена для проведения предпосевной подготовки или обработки паровых полей по стерневому, безотвальному фону. Культиватор с долотом предполагает обработку почвы на глубину до 16 см для обеспечения накопления осенних и зимних осадков. Основные назначения КСО-7,4: сплошная культивация с сохранением стерни или экономичное влагосберегающее рыхление почвы в качестве основной обработки, механическая провокация многолетних сорняков перед обработкой гербицидами, обработка паровых полей, предпосевная подготовка почвы.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/iS_AUIKc96QДисковая борона БДП 6х4

Одним из наиболее массовых сегментов, пользующихся высоким спросом у сельхозтоваропроизводителей, как на территории России, так и Республики Казахстан являются четырехрядные дисковые бороны с диаметром диска 560 мм. Широко известные машины эконом сегмента, представленные на рынке, обладают рядом эксплуатационных недостатков и не соответствуют современному уровню селькохозяйственного производства. Прислушавшись к мнению практиков, компания VELES разработала обновленный концепт четырехрядной дисковой бороны. В основе которого: повышение ресурса наиболее нагруженных узлов, снижение затрат времени на техническое обслуживание и повышение коэффициента использования времени смены и обеспечение работы машины в широком диапазоне влажности почвы. Кроме на данном агрегате полностью исключено гребнеобразование и образование развальных борозд по границам примыкающих смежных проходов.Назначение борон 6×4 — предпосевная подготовка почвы, обработка паровых полей, основная обработка почвы, разделка задернелых пластов и глыб.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Hq57T3CPaIg

Плуг ПЧ-4,5 М

Глубокая безотвальная обработка почвы является наиболее перспективным агротехническим приемом, особенно в засушливых регионах с дефицитом осадков. Условия работы глубокорыхлителей в этих зонах достаточно тяжелые. Повышенная твердость почвы при работе в засушливом климате потребовала создания концепта орудий с несъемными креплениями стоек, приваренными к раме. Кроме того хорошее уплотнение поверхности почвы достигнуто за счет применения опорного планчатого катка диаметром 450 мм, который служит для глубины регулировки хода машины и позволяет получить дополнительное решение по провокации всходов падалицы сорняков после уборки урожая. Таким образом, данная машина прекрасно справляется с 2-мя типами задач за один проход: глубоким рыхлением и провокацией всходов падалицы сорняков.