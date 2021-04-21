Омсктрансмаш начал опытную эксплуатацию рефрижераторных контейнеров

© transmash-omsk.ru

Рефрижераторные контейнеры, выпущенные Омским заводом транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех), переданы двум крупным российским логистическим компаниям для опытной эксплуатации, которая продлится три месяца — и будет проходить преимущественно на железной дороге.

40-футовый рефрижераторный контейнер — это инновационная разработка Омсктрансмаша, созданная для транспортировки грузов, для сохранности которых требуется поддержание определенного температурного режима и влажности.

В январе рефконтейнер был сертифицирован, в марте предприятие получило патент на его полезную модель. Опытная эксплуатация станет последним этапом перед запуском серийного производства.

Такая дополнительная проверка необходима для объективной оценки работы контейнеров в реальных условиях, а полученный опыт будет важен для предприятий-перевозчиков скоропортящихся продуктов и медикаментов. Специалисты АО «Омсктрансмаш» в течение срока эксплуатации будут отслеживать все параметры работы рефконтейнеров, чтобы при необходимости оперативно вносить изменения в конструкцию с целью доведения их функционала до совершенства.

Испытания начнутся уже в Омске — первые рефконтейнеры на автотранспорте перевезут мороженое в Новосибирск, откуда по железной дороге направятся во Владивосток, где их погрузят на теплоход и доставят в конечную точку маршрута — на остров Сахалин. Обратный путь они проделают с грузом морепродуктов.

© transmash-omsk.ru

© transmash-omsk.ru

© transmash-omsk.ru

© transmash-omsk.ru