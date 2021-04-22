На Михайловском ГОКе приступил к работе новый 20-кубовый экскаватор

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В карьере Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева (Курская обл.,входит в компанию «Металлоинвест») приступил к работе 20-кубовый экскаватор ЭКГ-20. Это четвёртый экскаватор такой модификации на комбинате. В тандеме с 220 и 240-тонными БЕЛАЗами они образуют высокоэффективные комплексы по добыче и транспортировке горной массы.

«Большой объем ковша и, соответственно, высокая производительность позволяют новому экскаватору обслуживать два перегрузочных пункта в карьере. За смену ЭКГ-20 грузит в среднем 18 тысяч тонн породы, — пояснил начальник экскаваторного участка № 3 в карьере Михайловского ГОКа Дмитрий Козырев. — Планируем в дальнейшем повысить эффективность производственного процесса, организовав двухстороннюю погрузку: самосвалы будут подъезжать к горной машине по очереди справа и слева, что позволит сократить время ожидания большегруза».

Экскаватор оборудован современными системами безопасности и контроля опасных зон: камеры обзора по периметру с системами ночного видения, мощные светодиодные прожекторы, автономная система автоматической смазки, датчики нагрева узлов и механизмов, системой пожаротушения. Кабина машиниста оснащена системами климат-контроля и шумоподавления, а также антивибрационным креслом.

Современная техника приобретена в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста по обновлению парка горнотранспортного комплекса. С начала года на Михайловском ГОКе уже введены в эксплуатацию два БЕЛАЗа грузоподъемностью 240 тонн и бульдозер Shantui SD52-5. В течение года ожидается поступление погрузчика Caterpillar, бурового станка СБШ-250, самоходной буровой установки и тепловоза.