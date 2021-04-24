Газпром нефть завершила развертывание цифровой системы контроля качества и количества нефтепродуктов

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«Газпром нефть» завершила масштабирование первой в России цифровой системы постоянного мониторинга качества и количества нефтепродуктов «Нефтеконтроль — Газпром нефти». Сегодня система обеспечивает контроль на всех нефтеперерабатывающих заводах, топливозаправочных комплексах в аэропортах и АЗС компании. Благодаря росту доступности и качества данных, скорость решения критичных отклонений, влияющих на эффективность всей цепочки формирования добавленной стоимости, увеличилась в 5 раз.

Система «Нефтеконтроль — Газпром нефть» ежесуточно обрабатывает более 15 млн параметров. Выполняя непрерывный автоматизированный мониторинг показателей качества и количества нефтепродуктов, она формирует единую цифровую модель. С помощью алгоритмов обработки больших данных происходит постоянное сравнение фактической информации с нормативами. Это позволяет обнаружить отклонения и предложить варианты их решения. Результатом работы системы «Нефтеконтроль — Газпром нефть» стало снижение количества критичных и системных отклонений по цепочке добавленной стоимости более чем в два раза.

Следующим этапом развития системы станет подключение интеллектуальной поддержки принятия решений на базе технологий машинного обучения. Модуль искусственного интеллекта существенно повысит точность и оперативность управления цепочкой добавленной стоимости, устранив влияние на процесс человеческого фактора.