В ОДК-Пермские моторы на всем оборудовании установлена система цифровизации производства «Диспетчер»

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Объединённая двигателестроительная корпорация запустила на «ОДК-Пермские моторы» систему «Диспетчер». Более 200 единиц технологического оборудования оснастили датчиками и сканерами штрих-кодов. Каждый станок автоматически передает данные о своей работе — исправности, загруженности, режиме. Система анализирует их: рассчитывает эффективность, получает данные о том, какие операции с деталями выполняет конкретный оператор.

Запуск системы «Диспетчер» — важный шаг к цифровизации всех процессов ОДК. Через несколько лет полный цикл выпуска продукции будет проходить в едином цифровом пространстве. Детальную информацию о работе любого предприятия, цеха и даже конкретного станка можно будет получить в режиме реального времени — в несколько кликов.