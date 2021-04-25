Станкостроительный завод «САСТА» увеличивает производство металлообрабатывающих станков

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Один из крупнейших российских станкостроительных заводов полного цикла (от литья до сборки), расположенный в г. Сасово Рязанской области, подвёл итоги 2020 год. Они опубликованы в апрельском выпуске заводской многотиражки «Сасовский станкостроитель».

Как и для всей страны, год для завода был непростым. Спад производства в первой половине года, сложности взаимодействия с заказчиками не обошли стороной сасовцев. Планы роста производства и модернизации предприятия пришлось, увы, корректировать.

Тем не менее станкозавод «САСТА» развивается и продвигается вперёд.

1. Выпуск станков. За 2020 год заводом выпущено 89 токарных и фрезерных станков на сумму 960 млн рублей. В том числе 58 станков с ЧПУ.

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Это серьёзный шаг вперёд. Последние годы сасовцы последовательно наращивают выпуск своей основной продукции. По данным ассоциации «Станкоинструмент»:

— в 2017 году заводом было произведено 69 станков на сумму 843 млн рублей,

— в 2018 году — 88 станков на 787 млн рублей,

— в 2019 году — 79 станков на 900 млн рублей,

— в 2020 году — 89 станков на 960 млн рублей.

В 2020 году экспортировано 6 станков: 2 поставлены в Эквадор, 2 в Белоруссию, 1 в Казахстан, 1 в Австралию.

2. Новая техника. За 2020 год разработаны, поставлены в серийное производство три типа новых станков:

© sasta.ru

— наклонно-токарный станок НТ250,

— широко-универсальный фрезерный станок 6820,

— токарный станок СА500.

© sasta.ru

Собран и отгружен заказчику тяжёлый многофункциональный обрабатывающий центр СА1350С100Ф4 с двумя проходными суппортами.

3. Инвестиции в производство. Смонтированы и введены в эксплуатацию:

— продольно-фрезерный обрабатывающий центр РС4226,

— токарные обрабатывающие центры F.O.R.T. МТ-52 и МТ-65,

— плоскошлифовальный обрабатывающий центр SZ-7500×2500,

— завершена реконструкция плавильного отделения (в литейном подразделении),

— проведена модернизация котельной, подстанции, узла учёта газа, проведён капитальный ремонт крыши.

4. Планы на 2021 год. Предусматривают серьёзный рост производства и капиталовложений.

Но о свершениях 2021 года в наших следующих сообщениях.

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