Станкостроительный завод «САСТА» увеличивает производство металлообрабатывающих станков
Один из крупнейших российских станкостроительных заводов полного цикла (от литья до сборки), расположенный в г. Сасово Рязанской области, подвёл итоги 2020 год. Они опубликованы в апрельском выпуске заводской многотиражки «Сасовский станкостроитель».
Как и для всей страны, год для завода был непростым. Спад производства в первой половине года, сложности взаимодействия с заказчиками не обошли стороной сасовцев. Планы роста производства и модернизации предприятия пришлось, увы, корректировать.
Тем не менее станкозавод «САСТА» развивается и продвигается вперёд.
1. Выпуск станков. За 2020 год заводом выпущено 89 токарных и фрезерных станков на сумму 960 млн рублей. В том числе 58 станков с ЧПУ.
Это серьёзный шаг вперёд. Последние годы сасовцы последовательно наращивают выпуск своей основной продукции. По данным ассоциации «Станкоинструмент»:
— в 2017 году заводом было произведено 69 станков на сумму 843 млн рублей,
— в 2018 году — 88 станков на 787 млн рублей,
— в 2019 году — 79 станков на 900 млн рублей,
— в 2020 году — 89 станков на 960 млн рублей.
В 2020 году экспортировано 6 станков: 2 поставлены в Эквадор, 2 в Белоруссию, 1 в Казахстан, 1 в Австралию.
2. Новая техника. За 2020 год разработаны, поставлены в серийное производство три типа новых станков:
— наклонно-токарный станок НТ250,
— широко-универсальный фрезерный станок 6820,
— токарный станок СА500.
Собран и отгружен заказчику тяжёлый многофункциональный обрабатывающий центр СА1350С100Ф4 с двумя проходными суппортами.
3. Инвестиции в производство. Смонтированы и введены в эксплуатацию:
— продольно-фрезерный обрабатывающий центр РС4226,
— токарные обрабатывающие центры F.O.R.T. МТ-52 и МТ-65,
— плоскошлифовальный обрабатывающий центр SZ-7500×2500,
— завершена реконструкция плавильного отделения (в литейном подразделении),
— проведена модернизация котельной, подстанции, узла учёта газа, проведён капитальный ремонт крыши.
4. Планы на 2021 год. Предусматривают серьёзный рост производства и капиталовложений.
Но о свершениях 2021 года в наших следующих сообщениях.
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