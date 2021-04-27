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На площадке Калужского завода «Ремпутьмаш» представителям профильных дирекций ОАО «РЖД» состоялась презентация опытного образца МТСО-2 — модуля технического сопровождения и обслуживания. Он изготовлен Группой РПМ. Это специализированный подвижной состав, предназначенный для комфортного перемещения и проживания сотрудников путевых бригад во время ремонтных работ.

«Модуль полностью готов к сертификационным испытаниям во ВНИКТИ, мы планируем получить сертификат на новую технику в третьем квартале 2021 года», — отметил генеральный директор Группы РПМ, директор дивизиона путевой техники СТМ Кирилл Эпштейн.При создании данной модели конструкторы научно-исследовательского центра СТМ учитывали пожелания основного заказчика и опыт эксплуатации МТСО первого поколения, а их Группа РПМ произвела уже более 1000 единиц.

«Данный вид техники по-настоящему востребован на сети железных дорог, и приоритетная задача, которую компания ставила при создании новой модели, — повышение уровня комфорта и улучшение технических характеристик вагона. Кроме того, новая модель обеспечит более широкий функционал для обеспечения бесперебойной работы путевых и технических служб РЖД, так как конструктивные особенности МТСО-2 позволяют на его базе создавать любые модификации», — добавил Кирилл Эпштейн.

Ранее опытный образец МТСО-2 прошел предварительные испытания на площадке Людиновского филиала «Калужского завода «Ремпутьмаш». Новая модель обеспечивает более плавный ход машины за счет использования тележек нового типа с улучшенными характеристиками. Конструкционная скорость вагона увеличена до 120 км/ч, что на 20 км/ч превышает показатели предыдущей модели МТСО. Модуль оснащен усовершенствованной системой кондиционирования, а толщина теплоизоляционного слоя корпуса увеличена для этой модели с 50 до 80 мм с применением специальных профилей.

Заявленный срок службы МТСО-2 составит 40 лет (МТСО — 35 лет). Кроме того, новый модуль будет иметь увеличенные межремонтные интервалы, более чем в полтора раза превышающие аналогичные показатели предшествующей модели.Преимуществом МТСО-2 также стал новый котел системы отопления улучшенной конструкции, который работает на трех видах топлива в зависимости от текущего режима эксплуатации — дизельном и твердом, а также электроэнергии.

Cреднегодовой расход топлива при эксплуатации модуля МТСО-2 снижен практически в два раза по сравнению с МТСО за счет установки аккумуляторных батарей повышенной емкости для работы дизельного отопительного котла и других необходимых систем без включения дизель-генераторной установки. Обновленная система энергообеспечения позволяет более эффективно работать системам жизнеобеспечения модуля, а также производить подключение от внешнего источника напряжением не только 220, но и 380 Вольт.По предварительным оценкам, потребность в замене служебно-технических вагонов в связи с истечением срока службы в течение ближайших 10 лет может составить порядка 3000 единиц, на замену которым могут прийти МТСО-2.

Справка:

Модуль представляет собой специализированное изделие, рассчитанное на комфортное проживание от 10 до 20 человек на месте проведения работ. Каждый вагон разделен на пять двухместных или четырехместных купе, оборудован системой кондиционирования, помещением для приготовления и приема пищи, раздевалкой с сушильным шкафом и шкафами для личных вещей, котельной. В МТСО-2 предусмотрена емкость для питьевой воды, стиральная машина, холодильник, телевизор, две душевые кабины, биотуалет.