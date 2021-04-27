«Евраз НТМК» завершил проект по исключению сбросов сточных вод

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ЕВРАЗ НТМК завершил значимый экологический проект по техническому перевооружению ливневой и канализационной насосных станций коксохимического производства. Модернизация позволила исключить попадание загрязненных стоков в общую канализационную систему предприятия и вовлекать техническую воду в производство повторно.

На канализационной насосной станции смонтированы три новых агрегата, создана автоматическая система управления, обеспечены необходимые для работы оборудования условия по температуре и влажности. Также были заменены грузоподъемные механизмы, система внешнего и внутреннего электроснабжения, а само здание — отремонтировано. Для перекачки стоков от канализационной насосной станции № 17 установлены новые напорные канализационные водоводы, в результате протечки прекратились, исключив внеплановые остановки.

Техническое перевооружение увеличило производительность станции до 600 кубометров в час.

На ливневой насосной станции, аккумулирующей и распределяющей ливневые стоки коксохимического производства, приведены в порядок технологические трубопроводы, здание станции, отопление и вентиляция. Автоматизирована система управления, смонтирована брызгальная система для охлаждения воды, позволяющая увеличить потребление воды на собственные нужды и снижающая объем сточных вод.

«Этот проект не только дает ощутимый экологический эффект производству, но и позволяет значительно снизить затраты комбината в области водных ресурсов, — отметил директор по энергетике дивизиона „Урал“ Денис Корякин. — Работа по переходу ЕВРАЗ НТМК на полностью замкнутый цикл водоснабжения продолжается».

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