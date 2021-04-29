На Камчатку прибыл третий новейший противодиверсионный катер «Грачонок»

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Соединение кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) пополнилось еще одним новейшим противодиверсионным катером проекта «Грачонок». Уже третий по счету катер этого типа будет нести службу в отряде по борьбе с диверсионными силами и средствами ОКВС.

Катера проекта 21980 уже несколько лет обеспечивают надежную охрану пунктов базирования кораблей, судов и подводных лодок ТОФ на Камчатке и отлично зарекомендовали себя в сложных погодных условиях региона.

Новый катер построен на судостроительном заводе «Восточная верфь» во Владивостоке. Он предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами противника, обеспечения действий боевых пловцов в акватории пунктов базирования и близлежащих подступах к ним. «Грачонок» оснащен современным радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.

Основные тактико-технические данные: Водоизмещение — 138 т, -длина — 31 м, ширина — 9,5 м, Скорость полного хода — 23 узла, дальность плавания — 200 миль, автономность — 5 суток, экипаж — 8 человек.