Завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогруз «Альфа Гелиос»

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Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород) 29 апреля спустил на воду многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD59 дедвейтом 8144 тонны «Альфа Гелиос» (строительный номер 06027). Об этом сообщила пресс-служба Морского Инженерного бюро, являющегося проектантом серии.

Заказчик — ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — судоходная компания «Альфа».

Проект RSD59 разработан Морским Инженерным Бюро.

Головное судно серии RSD59 «Пола Макария» вошло в состав лучших судов 2018 года (Significant Ships of 2018) Британского Королевского общества корабельных инженеров (RINA — Royal Institution of Naval Architects).

Завод «Красное Сормово» уже построил двадцать два многоцелевых сухогрузных судна проекта RSD59, еще семь находятся на разной стадии постройки, плюс опцион еще на 11 судов.

Невский судостроительно-судоремонтный завод сдал три судна проекта RSD59, еще два строятся. Окская судоверфь заключила контракты на 18 судов проекта RSD59. Девять сданы. То есть, на сегодня общий заказ сухогрузных судов проекта RSD59 составляет 63 судна (тридцать четыре построено, восемнадцать — в работе, одиннадцать — в опционе).

Суда проекта RSD59 в соответствии с принятой в Бюро классификацией относятся к классу «Волго-Дон макс», имеют максимально возможные для ВДСК габариты. Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 МК МПОГ и Приложения В Кодекса ВС в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой. Новый сухогрузный проект RSD59, который выполнен в «сверхполных» обводах уже с двумя сухогрузными трюмами, один из которых имеет рекордную для «Волго-Дон макса» длину, является преемником трехтрюмной серии судов RSD49.