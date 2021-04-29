Окская судоверфь спустила на воду сухогруз проекта RSD59 «Астрол-6»

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На «Окской судоверфи» в Навашино состоялся спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Астрол — 6». Об этом сообщает Морское инженерное бюро. Данное судно стало шестым в серии для компании «Астрол». Заказчиком выступило ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания».Всего же навашинские корабелы строит 18 судов проекта RSD59. Отметим, что первые 5 из них предназначены для судоходной компании «Петротранс», 10 — для судоходной компании «Астрол», ещё 3 являются вновь законтрактованными. 9 сухогрузов, к настоящему времени, сданы в эксплуатацию.

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка

Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Длина — 141 м

Ширина — 16,98 м

Высота борта — 6 м

Осадка — 4,5 м (в море), 3,6 м (в реке)

Количество трюмов — 2

Мощность ГД — 2×1200 КВт

Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман

Скорость — около 10,2 уз