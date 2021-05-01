Подписан акт приема-передачи сухогруза «Владимир Латышев»

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Завод «Красное Сормово» и ПАО «ГТЛК» подписали двухсторонний акт приема-передачи сухогруза «Владимир Латышев». Об этом сообщает пресс-служба судостроительного предприятия.

Данное судно стало третьим в серии из девяти судов для ООО «Альфа». Оно было спущено на воду 11 декабря 2020 года. В апреле 2021 года сухогруз успешно прошел швартовные и ходовые испытания. Генеральный директор нижегородского судостроительного предприятия Михаил Першин отметил: «Это первое судно, которое мы передаем заказчику в 2021 году. На очереди еще шесть сухогрузов — они также будут переданы ГТЛК для компании „Альфа“ в этом году».

Длина — 141 м Ширина — 16,98 м Высота борта — 6 м Осадка — 4,5 м (в море), 3,6 м (в реке) Количество трюмов — 2 Мощность ГД — 2×1200 КВт Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман Скорость — около 10,2 уз