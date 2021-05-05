О ходе работ на Амурском ГПЗ в апреле 2021 года

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Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ, которым управляет НИПИГАЗ, в апреле 2021 года составил 75,1%.

На первом пусковом комплексе завода развернуты пусконаладочные работы. Предприятие полностью подключено к магистральному газопроводу «Сила Сибири». Выполнены все четыре врезки трубопроводов товарного и сырьевого газа.

На первой технологической линии на установку осушки и очистки сырьевого газа подан сырьевой газ, ведется настройка оборудования. На дожимных компрессорных станциях завершена подготовка газоперекачивающего агрегата «Ладога» № 1 к приему газа и «горячему» пуску, ведется центровка и «холодный» пуск ГПА «Ладога» № 2. На установке выделения этана, ШФЛУ и азотно-гелиевой смеси завершается подготовка к приему осушенного газа. Одновременно проводятся функциональные испытания оборудования на установках первой технологической линии.

Три первых шаровых резервуара товарно-сырьевой базы Амурского ГПЗ готовы к работе. На азотно-воздушной станции воздух подан в сеть, ведется подготовка к подаче в сеть азота. На водоочистных сооружениях завершены основные строительно-монтажные работы, начались пусконаладочные работы на станции водоподготовки.

Амурский ГПЗ ПАО «Газпром» станет одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа мощностью 42 млрд куб. м газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в нынешнем году. Товарной продукцией помимо очищенного метана, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция, ШФЛУ и гелий.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление проектом осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством.