Ростсельмаш выпустил новую модель разбрасывателя минеральных удобрений

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Новая модель с объемом бункера на 3000 л выпущена Дивизионом прицепной и навесной техники Ростсельмаш. Она дополнит ряд уже знакомых владельцам малых и средних сельхозпредприятий машин вместимостью 900 и 1000 л и обеспечит аграриев высокопроизводительной техникой в зависимости от объемов посевов.

«Новинка сэкономит время и трудозатраты на внесение удобрений. GRACH MAX с увеличенным бункером требует меньше остановок для дозаправки — выгода очевидна», — подчеркнул начальник отдела технического маркетинга дивизиона прицепной и навесной техники Ростсельмаш Руслана Бутенко. По его словам, несмотря на объемы и вес, новинка может работать как с тракторами класса 2 т.с., так и с энергосредствами класса 1,4 т.с. Во втором случае для уменьшения нагрузки на прицепное устройство трактора, разбрасыватель можно установить на специально сконструированную транспортную тележку.

GRACH MAX сочетает в себе максимум возможностей для эффективной работы. Благодаря конусообразной форме бункера и распределяющих дисков гранулы или кристаллы удобрений устремляются в центр распределителей и потоком центробежной силы выбрасываются на поверхность поля. Необходимая концентрация вносимых препаратов достигается регулировкой потока с помощью шиберных заслонок, установленных на каждом дозаторе. Скорость вращения дисков до 730 об/мин и регулируемый угол распределяющих лопастей позволяют бережно вносить микроэлементы по всей ширине захвата.

Контролировать заполняемость бункера в новой модели позволят смотровые оконца, защиту препаратов при транспартировке обеспечивает раздвижной тент.

Учитывая большой объем бункера и вес машины, для надежной работы разбрасывателя была установлена промежуточная опора. Она защищает подшипники и шарнирные опоры ведущего вала редуктора от перегрузок при маневрировании трактора с прицепным агрегатом по полю.

Оценить новинку аграрии вскоре смогут лично — GRACH MAX будет представлен на ближайших агрофорумах.