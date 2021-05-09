«Росэлектроника» представила новые цифровые радиостанции для локомотивов

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил на выставке «Интерполитех-2020″ локомотивные DMR-радиостанции (Digital Mobile Radio). Оборудование позволяет в автоматическом режиме обеспечить бесперебойную цифровую радиосвязь и обмен данными между локомотивами, диспетчерскими центрами и железнодорожными станциями. Объем производства составит около 1500 штук в год, что позволит закрыть потребность рынка в данном оборудовании. Цифровые радиостанции позволяют при снижении уровня сигнала автоматически переключаться от одной базовой станции к другой, тем самым поддерживая стабильную связь на всем пути следования состава.

Новая аппаратура совместима с техникой связи, используемой сегодня на железных дорогах, поэтому может быть установлена на все типы локомотивов и применяться как в цифровых, так и в аналоговых сетях. Радиостанции оборудованы адаптером GPS/ГЛОНАСС, что позволяет определять и передавать координаты локомотива. Новые DMR-радиостанции разработаны специалистами АО „Электросигнал“ (входит в концерн „Созвездие“ холдинга „Росэлектроника“).

"Представленное на выставке оборудование относится к новому поколению аппаратуры поездной радиосвязи, которая позволяет обеспечить бесшовное покрытие связью на протяжении всего маршрута. Новые радиостанции уже прошли испытания на железной дороге, старт серийного производства запланирован на 2021 год. В настоящее время технологические возможности нашего предприятия позволяют выпускать не менее 1500 локомотивных радиостанций в год», — заявил генеральный директор АО «Электросигнал» Геннадий Потапов.