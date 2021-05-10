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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Курской области возводят крупный производственный комплекс по переработке масличных культур

 © adm.rkursk.ru

ООО УК «Содружество» в Касторенском районе ведет строительство маслоэкстракционного завода и элеваторного комплекса в рамках реализации крупнейшего инвестиционного проекта в Европе по объемам производства масла. Стоимость объекта — 28 млрд рублей, объем переработки составит порядка 2 млн тонн сои и семян подсолнечника в год.

Первую очередь маслоэкстракционного завода планируют запустить в третьем квартале 2021 года.

Общая площадь стройки составляет 120 га. Для организации транспортной логистики ООО «КурскАгроТерминал» дополнительно проложило 12 км железнодорожных путей.

Принято решение о строительстве второй очереди — аналогичного маслоэкстракционного завода по переработке подсолнечника и рапса мощностью до 3 тыс. тонн в сутки. Подрядная организация приступила к забивке свай.

В общей сложности на производственном комплексе создадут не менее 600 рабочих мест. Первые 100 человек уже зачислены в штат предприятия, большинство из них жители Курской области.

«Заканчиваются работы, связанные с инфраструктурными объектами железной дороги. В конце июня мы готовимся принимать продукцию, провести пусконаладочные работы элеваторного комплекса», — рассказал исполнительный директор ООО «КурскАгроТерминал» Владимир Петрук.

 © adm.rkursk.ru
Источник: https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=118983

Курская область
  • Великоросс Великоросс
    10.05.2100:44:48

     © adm.rkursk.ru

     © adm.rkursk.ru

     © adm.rkursk.ru

     © adm.rkursk.ru

     © adm.rkursk.ru

    #1231874
  • Иван Кротов Иван Кротов
    10.05.2111:57:49

    Круто, чем больше сможем перерабатывать урожая «с полей» тем лучше. Еще бы пару таких проектах, а то подсолничек в Украину гоним на их заводы.

    #1231893
  • Нет аватара termometrix
    10.05.2117:59:46

    Согласно пояснительной записке к документу, пошлина поможет увеличить загрузку мощностей по переработке соевых бобов и сдержать рост цен на продукцию переработки — соевое масло и соевый шрот, используемые в пищевой промышленности. В документе уточняется, что в последние годы объемы производства сои увеличиваются, качество продукции сохраняется на высоком уровне. Валовой сбор сои за последние 19 лет вырос более чем в 13 раз — до 4,65 млн т. Кроме того, за это время производство соевого масла и шрота увеличилось в 20 раз и составило 0,72 и 2,94 млн т соответственно. За последние 15 лет в секторе был реализован ряд инвестпроектов, создано несколько тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест, уточняется в документе.

    https://www.agr...shliny-na-soyu/

    Экспорт соевого масла 2004-2019 гг

    Отредактировано: termometrix~18:03 10.05.21
    #1231908
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