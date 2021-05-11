Новые пригородные поезда начали курсировать в Ивановской области

© ivanovoobl.ru

В Ивановской области начали курсировать новые пригородные поезда по маршрутам Иваново — Фурманов и Иваново — Шуя. Первые составы отправились 10 мая. Перевозки осуществляются рельсовыми автобусами РА-3 «Орлан».

Частота движения поездов на направлении Иваново — Шуя увеличена таким образом, что теперь через станцию Шуя следует 6 пар поездов в сутки с учетом поездов направления Иваново — Ковров. На направлении Иваново — Фурманов увеличена частота движения пригорода в утренние и вечерние часы «пик», где от станции Фурманов следует 6 пар пригородных поездов с учетом поездов до станции Нерехта.

Расписание пригородных поездов по направлениям Иваново — Ковров, Иваново — Нерехта, Иваново — Кинешма синхронизировано так, чтобы пассажиры могли, сократив время в пути, пересесть на нужные поезда не только в областном центре. Фактически в новой схеме движения станция Ермолино становится новым пересадочным узлом по направлениям на Фурманов, Шую, Кинешму.

Расписание поездов на Фурманов также синхронизировано с расписанием ряда поездов «Ласточка» направлением Иваново — Москва. На станции Нерехта по просьбам жителей организована пересадка без длительного ожидания на пригородные поезда направления Кострома — Ярославль.

С 17 мая назначается еще ряд новых пригородных поездов, которые будут курсировать по направлениям Иваново — Тейково, Иваново — Гаврилов Посад, Гаврилов Посад — Тейково. Всего в транспортной схеме региона в течение двух недель появится 24 дополнительных пригородных поезда. Таким образом, частота курсирования пригородного железнодорожного сообщения в области увеличится в 2 раза.

Для удобства пассажиров разработано новое тарифное меню. Так, в пределах городской черты и ближнего пригорода (Кохма, Текстильный, Строкино) тариф снижен с 31 до 25 рублей. Стоимость проезда на маршрутах Иваново — Шуя, Иваново — Тейково, Иваново — Фурманов приравнена к тарифам автомобильного сообщения и теперь составляет 90-100 рублей. Также предусмотрены проездные абонементы с гибкой системой скидок в зависимости от срока действия и количества поездок.