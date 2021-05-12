Уралмашзавод выводит на рынок новую машину

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ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, входит в Группу «УЗТМ-КАРТЭКС») успешно завершило заводские испытания первых двух отечественных щековых дробилок со сложным качанием щеки (ЩДС), изготовленных для Гайского ГОКа (сырьевой актив УГМК).

ЩДС разработана в рамках программы по импортозамещению специалистами Уралмашзавода и УГМК. Для российского рынка горной техники это уникальный дробильный комплекс: ранее такие установки горнорудные компании могли купить только у зарубежных производителей.

Проект первой отечественной ЩДС, в которой применены самые современные инженерные решения, утвердила техническая дирекция УГМК во главе с Андреем Михайловичем Паньшиным. Для Гайского ГОКа УЗТМ изготовит шесть ЩДС-12×14У производительностью 675 т/час, которые предназначены для установки на новых горизонтах шахты «Эксплуатационная». Они будут поставлены на комбинат в течение 2021-2023 гг.

«Мы очень признательны генеральному директору УГМК Андрею Анатольевичу Козицыну и коммерческому директору компании Игорю Геннадьевичу Кудряшкину за возможность реализовать такой сложный проект», — говорит генеральный директор Группы УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер.