НПП «Гиронав» разработал высокоточный гироскоп для беспилотников

© technomoscow.ru

Научно-производственное предприятие «Гиронав» при поддержке резидента особой экономической зоны столицы (ОЭЗ) «Технополис „Москва“» — Зеленоградского нанотехнологического центра (ЗНТЦ) — разработало высокоточный гироскоп для беспилотников.

Гироскоп является неотъемлемой частью инерциальной системы беспилотника, которая необходима для пространственной ориентации и стабилизации беспилотного аппарата. Кроме того, прибор может применяться для контроля траектории движения беспилотных автомобилей в случае потери спутникового навигационного сигнала. Новая разработка отличается повышенной точностью и низким шумом.

© technomoscow.ru

Созданный при содействии ЗНТЦ гироскоп нацелен на импортозамещение в сегменте микроэлектромеханических (МЭМС) датчиков угловой скорости, добавил руководитель стартапа НПП «Гиронав» Дмитрий Данильцев.

«МЭМС-датчики угловой скорости в России выпускаются, но зачастую используются внутри производственных цепочек крупных корпораций и не попадают в свободную продажу. Новая разработка, наоборот, адресована открытому рынку. Реализация данного проекта будет способствовать решению задачи импортозамещения в сегменте высокоточных МЭМС-датчиков угловой скорости, в котором в настоящее время более 50 процентов занимает продукция зарубежных производителей», — отметил разработчик.

НПП «Гиронав» — российский разработчик и производитель инерциальных МЭМС решений, стартап Зеленоградского нанотехнологического центра (ЗНТЦ). Продуктовая линейка компании включает гироскопические модули, системы ориентации и инерциальной навигации. Производственная площадка, офис и испытательная лаборатория предприятия располагаются в Зеленограде.

https://technom...-2021-gyroscope