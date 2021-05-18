В Анголу доставлена партия вакцины «Спутник V»

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18 мая 2021 года в Анголу доставлена партия российской вакцины «Спутник V». Самолет «Боинг 777-228(ER)» номер F-GSPD авиакомпании «Французские авиалинии (Air France)» выполнивший рейс AF928 из парижского аэропорта Шарль-де-Голль, приземлился рано утром в 04:45 по местному времени (в 06:45 мск, в 03:45 UTC) в международном аэропорту Кватро Феверейро Луанды и доставил вакцину «Спутник V».

Подробности уточняются

@sputnikvaccine © clck.ru

В среду 3 марта 2021 года, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Ангола. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Республика Ангола стала 40-й страной и 6-м государством Африки, одобрившим применение российской вакцины «Спутник V».

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