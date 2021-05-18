«РУСАЛ» начал поставки алюминия производимого на электролизерах с инертным анодом

Фото: «Русал» © 19rus.info

Российская компания «Русал» один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявила о начал поставки совершенно нового продукта — алюминия, произведенного по технологии электролиза с инертным анодом. Металл производится на опытной площадке Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ).

Суточная производительность одного электролизера нового типа с инертными анодами составляет около 1 тонны алюминия при силе тока 140 тысяч ампер. Достигнут стабильный выпуск алюминия в промышленном масштабе. «Русал» предлагает перспективным партнерам и компаниям, использующим в своем производстве алюминий испытать партию алюминия, произведенного по технологии инертного анода.

Компания «Русал» уже начала передавать новую продукцию компаниям, использующим в своем производстве алюминий и ориентированным на снижение углеродного следа по всей производственной цепочке. Конечной целью является расширение применение алюминия, произведенного по технологии инертного анода.

«Русал» мировой лидер в разработке технологии инертного анода. Сейчас на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ) компании работает опытный участок электролизеров с инертными анодами нового поколения, позволяющими уменьшить углеродный след продукции до рекордного уровня — менее 0,01 т в эквиваленте CO2 на тонну алюминия (Scope 1, Scope 2 — прямые и косвенные энергетические выбросы). Столь низкого углеродного следа удалось достичь благодаря применению инертных анодов в процессе электролиза. Данная технология — уникальна, и не имеет аналогов по всему миру.

Использование инертного анода в процессе электролиза предусматривает замену классических электролизных анодов из углерода на инертные и несгораемые материалы — керамику или сплавы, что приводит к снижению выбросов при производстве. Еще одним преимуществом данной технологии является побочное выделение кислорода в процессе производства алюминия. Одна установка электролиза, работающая по технологии с инертным анодом, может производить столько же кислорода, как 70 гектаров леса. Кислород можно накапливать и предусматривать дальнейшее использование.

В сочетании с возобновляемой гидроэнергетикой технология инертного анода обеспечивает низкий углеродный след при производстве металла — менее 0,01 тонны эквивалента CO 2 на тонну металла (Scope 1, Scope 2 — прямые и косвенные энергетические выбросы). Это в десятки раза ниже, чем среднеотраслевые показатели производства алюминия.

© clck.ru

© clck.ru

© clck.ru

О «Русал»

«Русал» ведущая компания мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким показателем углеродных выбросов. Для выпуска более 90% алюминия в компании используется электроэнергия из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы на всех производственных этапах. Это позволило «Русал» одному из первых в мире начать производство «зеленого» металла, производство которого имеет минимальные выбросы углерода в атмосферу и который компания выпустила на рынок под брендом «Allow».

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