В Египет доставлена первая партия вакцины «Спутник V»

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24 июня 2021 года первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в в Египет, сообщило Египетское управление по объединенным закупкам и медицинскому обеспечению. Самолет приземлился в международном аэропорту Каира и доставил 210.000 доз вакцины «Спутник V». Ожидается поставка следующей партии.

В рамках контракта подписанного в мае 2021 года, до конца года Египет получит 20 млн доз вакцины «Спутник V».

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24 февраля 2021 г. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением Египта по лекарствам (Egyptian Drug Authority). Управление Египта по лекарствам осуществило регистрацию вакцины в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Египет стал 35-м государством в мире, одобрившим применение вакцины «Спутник V».

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