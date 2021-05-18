В ЦВО поступили новейшие санитарные бронеавтомобили «Линза»

Медицинский бронеавтомобиль «Линза» на базе камазовского «Тайфуна-К» 4х4 в Сирии, Май 2021 © sun9-1.userapi.com

Новейшие бронеавтомобили для перевозки раненых «Линза» поступили на вооружение мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области.

Санитарный бронеавтомобиль «Линза» предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Машина имеет три сиденья для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, а также крепления для размещения 2-4 носилок. В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4×4 семейства «Тайфун».

Снаряженная масса автомашины составляет более 15 тонн, его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62 на 54, а также осколков. Этот бронеавтомобиль также способен защитить пассажиров от взрыва до восьми килограммов тротила под днищем. Максимальная скорость машины достигает 105 км/ч.