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Армия и Флот

В ЦВО поступили новейшие санитарные бронеавтомобили «Линза»

Медицинский бронеавтомобиль «Линза» на базе камазовского «Тайфуна-К» 4х4 в Сирии, Май 2021Медицинский бронеавтомобиль «Линза» на базе камазовского «Тайфуна-К» 4х4 в Сирии, Май 2021 © sun9-1.userapi.com

Новейшие бронеавтомобили для перевозки раненых «Линза» поступили на вооружение мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области.

Санитарный бронеавтомобиль «Линза» предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Машина имеет три сиденья для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, а также крепления для размещения 2-4 носилок. В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4×4 семейства «Тайфун».

Снаряженная масса автомашины составляет более 15 тонн, его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62 на 54, а также осколков. Этот бронеавтомобиль также способен защитить пассажиров от взрыва до восьми килограммов тротила под днищем. Максимальная скорость машины достигает 105 км/ч.
Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12362086@egNews

Минобороны, ЦВО, Тайфун-К 4х4 Линза, бронетехника
  • Clausson Clausson
    18.05.2120:29:06

    «Линза»… Остановились бы на чем-то более человечном «Лиза», например    

    #1232480
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