Челябинский металлургический комбинат начал выпускать новую продукцию

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») внедрил в производство новый горизонтально-расточной станок с электронным управлением. Теперь комбинат может выпускать новую продукцию — детали прокатных и рельсобалочных станов. Это позволит предприятию изготавливать данную продукцию для собственных станов и снизить затраты на внешние закупки. Также запланирована реализация новой продукции на рынке.

Аппарат способен обрабатывать металлические детали из чугуна, стали и сплавов. Размеры и формы заготовки в процессе обработки контролируются компьютерной программой. Такой подход позволяет выпускать детали с высокоточными параметрами.

Новое оборудование обладает универсальными поворотными головками, рабочий механизм которых может вращаться в разные стороны по заданным многомерным координатам. Эта особенность позволяет сверлить, фрезеровать и растачивать детали под любым углом. Станок можно использовать как при штучном, так и при серийном производстве.

Панель управления станком находится в специальной кабине, защищая оператора от летящей стружки и охлаждающей жидкости.

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Ключевое преимущество нового расточного станка в том, что он позволяет не только обрабатывать самые сложные детали, но и автоматизировать технологический процесс. С его помощью проще сделать сложные и точные заготовки на одном станке вместо применения нескольких.

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