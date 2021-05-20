Рязанский завод за 15 лет стал крупнейшим производителем каменной ваты в Евразии

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Рекордное увеличение мощности и рост производительности труда более чем в 2 раза — с такими показателями подошел к своему 15-летию рязанский «Завод ТЕХНО» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ. За это время предприятие стало самым крупным производителем минерального волокна в Евразии и выпустило 42 млн куб. м готовой продукции.

«Событие, без преувеличения, всероссийского значения. Оно выводит отечественную промышленность стройматериалов на новый уровень. За 15 лет инвестиции в развитие завода, качество продукции и экологические аспекты превысили 5 млрд рублей. И мы видим результаты — недавно Рязань приобрела статус кровельной столицы России. Сегодня она стала Евразийской столицей минеральной изоляции. Это уверенный шаг для всей российской промышленности стройматериалов к лидерству на мировой арене», — заявил совладелец и управляющий партнер корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников.

По словам Юрия Кушнеревича, директора «Завода ТЕХНО» в Рязани, предприятие постоянно занимается развитием производства, модернизирует существующие мощности и открывает новые направления. «В 2020 году мы обновили часть оборудования и приступили к изготовлению новых материалов. За счет этого ассортимент расширился на 15%, а завод смог выпустить рекордное количество продукции — почти 4 млн куб. м минеральной ваты. По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 11%. Для нас очень важно, что у предприятия есть необходимые ресурсы, и мы смогли удовлетворить резко выросший во второй половине 2020 года спрос на теплоизоляцию», — отметил эксперт.

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ ежегодно делает инвестиции в развитие рязанского производства каменной ваты. Общий объем вложений за 15 лет составил более 5 млрд руб. Только в 2021 финансирование предприятия достигнет 0,5 млрд рублей. На эту сумму планируется провести реорганизацию линии по выпуску технической изоляции и продолжить экологические проекты.

«Все производства каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ уделяют повышенное внимание снижению воздействия на окружающую среду. И крупнейшее предприятие в Рязани не исключение. Технологические линии здесь оснащены с учетом требований экологической безопасности и отвечают российским и европейским эконормам. По нашим подсчетам, более 50% площадей завода занимает очистное оборудование. И тем не менее, мы продолжаем совершенствовать системы очистки атмосферных выбросов и в этом году планируем выйти на показатель эффективности очистки 98%", — комментирует Василий Ткачев, руководитель направления «Минеральная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ.

Кроме того, на заводе действует программа переработки отходов «ТН-рециклинг». Она обеспечивает повторное использование более 95% собственных отходов производства, что снижает экологическую нагрузку на регион. Общий объем инвестиций в проекты по охране окружающей среды за 15 лет составил 660 млн руб.

За последние 10 лет производительность труда на «Заводе ТЕХНО» в Рязани выросла на 221%. Это стало возможным за счет полной автоматизации линий, а также внедрения принципов бережливого производства. Сегодня предприятие входит в ТОП-100 российских компаний по уровню производительности труда.

Рязанский завод каменной ваты является одним из крупных налогоплательщиков региона. Только за 2020 год отчисления в бюджет Рязанской области превысили 193 млн руб. Всего на предприятии создано 490 рабочих мест. Средняя зарплата составляет около 69 тыс. руб. Это почти в 2 раза больше, чем в среднем по региону*.

Около 300 тыс. руб. «Завод ТЕХНО» в Рязани ежегодно направляет на социально значимые проекты и благотворительность. Среди них помощь детским домам и школам-интернатам, адресная помощь детским учреждениям (например, установка спортивных площадок или приобретение бытовой техники), работа с ветеранами и т. д.

* По данным Рязаньстата, средняя зарплата в Рязанской области в феврале 2021 года составляла 35854,8 руб.