Навашинские корабелы сдали в эксплуатацию многоцелевой сухогруз «Астрол-5»
Окская судоверфь сдала в эксплуатацию пятое многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD59 «Астрол — 5». Об этом сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро.
Как можно видеть из названия, лизингополучателем выступает судоходная компания «Астрол». Заказчиком, в свою очередь, является ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания». Всего навашинцы строят 18 судов проекта RSD59 (первых пять для судоходной компании «Петротранс», десять — для судоходной компании «Астрол», три — вновь законтрактованных). Отметим, что первые десять судов уже сданы в эксплуатацию.
Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка:
Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».
Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.
Длина — 141 м
Ширина — 16,98 м
Высота борта — 6 м
Осадка — 4,5 м (в море), 3,6 м (в реке)
Количество трюмов — 2
Мощность ГД — 2×1200 КВт
Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман
Скорость — около 10,2 уз
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