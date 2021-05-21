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Российские проекты за рубежом

Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica выпустила первую партию вакцины «Спутник V»

 © Фото из открытых источников

Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica на фабрике расположенной в г. Гуарульосе произвела первую партию российской вакцины, производство которой было запущено в середине января 2021 года на мощностях компании. Предполагается, что после прохождения контроля качества в Центре имени Ф.Н. Гамалеи вакцина будет экспортироваться в другие страны Латинской Америки.

В конце марта 2021 года российское посольство в Бразилии сообщило о выпуске первой партии российской вакцины бразильской компанией BTHEK Biotecnologia, входящей в компанию União Química.

12 марта 2021 года Министерство здравоохранения Бразилии объявило о подписании контракта с Российским инвестиционным фондом (РФПИ) на закупку вакцины «Спутник V», о чем сообщил сайт «Сделано у Нас». Контракт был подписан на прямую закупку в России десяти миллионов доз вакцины «Спутник V», которые будут импортированы фармакологической компанией Униао Кимика (Uniao Quimica).

В конце апреля 2021 года Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) отказалось рекомендовать закупку российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».

https://t.me/s/...nik_vaccine/845


Бразилия, Спутник V
  • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
    21.05.2101:30:17

    А уж как заклятые «братские народы» визжали, что, мол, «Бразилия отказалась от российской бодяги!» Аж на ультразвук переходили.

    #1232637
  • Нет аватара siberia2012
    21.05.2108:46:17

    Так я не понял, Бразилия всё-таки будет ставить своему населению Спутник или только на экспорт производят? Судя по всему всё ещё бодаются:

    https://ria.ru/...1733225584.html

    Отредактировано: siberia2012~08:48 21.05.21
    #1232641
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