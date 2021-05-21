Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica выпустила первую партию вакцины «Спутник V»

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Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica на фабрике расположенной в г. Гуарульосе произвела первую партию российской вакцины, производство которой было запущено в середине января 2021 года на мощностях компании. Предполагается, что после прохождения контроля качества в Центре имени Ф.Н. Гамалеи вакцина будет экспортироваться в другие страны Латинской Америки.

В конце марта 2021 года российское посольство в Бразилии сообщило о выпуске первой партии российской вакцины бразильской компанией BTHEK Biotecnologia, входящей в компанию União Química.

12 марта 2021 года Министерство здравоохранения Бразилии объявило о подписании контракта с Российским инвестиционным фондом (РФПИ) на закупку вакцины «Спутник V», о чем сообщил сайт «Сделано у Нас». Контракт был подписан на прямую закупку в России десяти миллионов доз вакцины «Спутник V», которые будут импортированы фармакологической компанией Униао Кимика (Uniao Quimica).

В конце апреля 2021 года Национальное агентство наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) отказалось рекомендовать закупку российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».

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