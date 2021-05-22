Ход строительства нового моста через Волгу в Самарской области
Строительство нового моста через Волгу ведется в рамках проекта - «Строительство обхода г. Тольятти в составе международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай». Новый мост строят в районе села Климовка. В работах задействованы подрядчики, которые возводили Крымский мост.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/fiCQtNncgEU
Левый берег
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/v3XFxKAfwyw
Правый берег
Источник: https://youtu.be/fiCQtNncgEU
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22.05.2113:47:17