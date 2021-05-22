Ход строительства нового моста через Волгу в Самарской области

Строительство нового моста через Волгу ведется в рамках проекта - «Строительство обхода г. Тольятти в составе международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай». Новый мост строят в районе села Климовка. В работах задействованы подрядчики, которые возводили Крымский мост.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/fiCQtNncgEU

Левый берег

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/v3XFxKAfwyw

Правый берег