Новые детские сады открываются в регионах часть 8 (2021г.)
Республика Алтай, Усть-Коксинский район с. Усть-Кокса
Дата открытия: 19 мая 2021 г.
Вместимость: 125 мест ( 60 ясельных)
Новый детский сад оснащен самым современным оборудованием. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания детей и профессиональной организации образовательного процесса. В здании детского сада имеется прачечная, медицинский блок, групповые и спальные помещения, спортивный и музыкальный зал, кабинет психолога, логопедический и методический кабинеты. детский сад.
https://www.gor...nfo/news/130900
https://vk.com/...27199_457253134 (фото)
Пермский край
г.Пермь
Дата открытия: 21 мая 2021 г.
Вместимость: 350 мест
На улице Евгения Пермяка,8а построен новый корпус детского сада «Планета Здорово». Здание сталоодним из самых больших в городе. Общая площадь здания составила 5784 кв. метра. Здесь разместилось 16 групп, в том числе ясельные. В детском саду предусмотрены спортзал и зал для музыкальных занятий.
http://duma-per...s/2021/05/18698
https://vk.com/...143106820_39673
Тюменская область
г. Тюмень
Дата открытия: 17 мая 2021 г.
Вместимость: 500 мест
В областном центре открылся новый детский сад, построенный всего за год.Здание рассчитано более чем на 500 маленьких тюменцев. 120 из них это дошколята в возрасте младше трех лет. Создано 14 групп полного дня пребывания.Помещения в современной отделке, они оснащены трансформируемой мебелью, игровым и интерактивным оборудованием. Помимо этого, в дошкольном учреждении для ребят есть физкультурный и музыкальный залы, кабинеты коррекции речи, психолого-педагогической помощи, творчества, цифровая лаборатория, медицинский блок, пищеблок.
Республика Дагестан
Первая «Жемчужина» в Буйнакске © md-gazeta.ru
г. Буйнакск
Дата открытия: 17 мая 2021 г.
Вместимость: 60 мест
«Жемчужинка» находится в самом центре города и уже полностью укомплектован детьми от 2 месяцев до 3 лет.
https://md-gaze...oficialno/97898
Краснодарский край
В центре Краснодара открыли новый детский сад на 200 мест © kuban24.tv
В центре Краснодара открыли новый детский сад на 200 мест © kuban24.tv
Дошкольное учреждение уже начали посещать первые воспитанники. Сейчас в детский сад ходят около 100 детей. В здании нового детского сада установили лифт для детей и взрослых с ограниченными возможностями. На территории создали игровую и спортивную площадки. Помимо этого, для воспитанников работают мини-метеостанция и музыкальная площадка.
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