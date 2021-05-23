Новые детские сады открываются в регионах часть 8 (2021г.)

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Республика Алтай, Усть-Коксинский район с. Усть-Кокса

Дата открытия: 19 мая 2021 г.

Вместимость: 125 мест ( 60 ясельных)

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Новый детский сад оснащен самым современным оборудованием. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания детей и профессиональной организации образовательного процесса. В здании детского сада имеется прачечная, медицинский блок, групповые и спальные помещения, спортивный и музыкальный зал, кабинет психолога, логопедический и методический кабинеты. детский сад.

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https://www.gor...nfo/news/130900

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Пермский край

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г.Пермь

Дата открытия: 21 мая 2021 г.

Вместимость: 350 мест

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На улице Евгения Пермяка,8а построен новый корпус детского сада «Планета Здорово». Здание сталоодним из самых больших в городе. Общая площадь здания составила 5784 кв. метра. Здесь разместилось 16 групп, в том числе ясельные. В детском саду предусмотрены спортзал и зал для музыкальных занятий.

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http://duma-per...s/2021/05/18698

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Тюменская область

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г. Тюмень

Дата открытия: 17 мая 2021 г.

Вместимость: 500 мест

© t-l.ru

В областном центре открылся новый детский сад, построенный всего за год.Здание рассчитано более чем на 500 маленьких тюменцев. 120 из них это дошколята в возрасте младше трех лет. Создано 14 групп полного дня пребывания.Помещения в современной отделке, они оснащены трансформируемой мебелью, игровым и интерактивным оборудованием. Помимо этого, в дошкольном учреждении для ребят есть физкультурный и музыкальный залы, кабинеты коррекции речи, психолого-педагогической помощи, творчества, цифровая лаборатория, медицинский блок, пищеблок.

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Республика Дагестан

Первая «Жемчужина» в Буйнакске © md-gazeta.ru

г. Буйнакск

Дата открытия: 17 мая 2021 г.

Вместимость: 60 мест

«Жемчужинка» находится в самом центре города и уже полностью укомплектован детьми от 2 месяцев до 3 лет.

https://md-gaze...oficialno/97898

Краснодарский край

В центре Краснодара открыли новый детский сад на 200 мест © kuban24.tv

Дошкольное учреждение уже начали посещать первые воспитанники. Сейчас в детский сад ходят около 100 детей. В здании нового детского сада установили лифт для детей и взрослых с ограниченными возможностями. На территории создали игровую и спортивную площадки. Помимо этого, для воспитанников работают мини-метеостанция и музыкальная площадка.

https://kuban24...sad-na-200-mest