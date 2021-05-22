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Самый известный обжарщик зерен кофе переходит на российское оборудование

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/J5LUklV1qhE

Друзья, как вы знаете у нас на производстве активно идет расширение и ремонт. Вчера из Тюмени к нам приехала наша новая мини-печка «Тробрат» для обжарки зерен кофе, вместе с командой специалистов во главе с основателем компании Вячеславом Трояновским. Мы распаковали белую мини-печку и уже сегодня займемся ее установкой. Вчера весь день мы посвятили работе над улучшением и техническому обслуживанию наших старых мини-печек «Тробрат» — желтого малыша и черного крепыша! Мы решили поделиться с вами моментами установки и технического обслуживания наших мини-печек, чтобы вы смогли сами увидеть как происходит процесс улучшения и технического обслуживания. Любое оборудование требует постоянного осмотра и улучшения. Именно за счет того, что компания «Тробрат» находится в России мы можем оперативно решать задачи над улучшением модельного ряда, а также всегда следить за техническим состоянием машин.

Тюменская область, Тробрат, мини-печь, обжарка кофе
  • Нет аватара treins
    22.05.2118:11:25

    Вдобавок пока итальянцы были на карантине и границы закрыты, российские производители кофемашин для кофеин воспользовались ситуацией и захватили рынок потеснив итальянцев

    Стоимость такого аппарат 360 тыс, у итальянцев все 600

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Tv4_qYL_aLI

    Отредактировано: treins~20:13 22.05.21
    #1232757
  • Нет аватара GenOfDrag
    22.05.2122:09:41

    Нет никаких «крафтовых» и «ростеров» в русском языке. Когда уже начнут говорить и писать по-русски, а не в угоду западной моде.

    #1232765
    • Alex M Alex M
      22.05.2122:46:22

      А что не так с этими словами? Они уже часть языка. Когда уже перестанут пользоваться немецкими авто и американскими процессорами — вот это интереснее. Печатать на старославянском в айфоне — это незаывается «бесполезно»

      #1232767
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    22.05.2122:44:08

    А что такое ростер?

    #1232766
    • Нет аватара treins
      22.05.2122:52:20

      Аппарат на котором обжаривают кофе. Лучший кофе в России обжаривают на российском.

      можно тут попробовать заказать, но не бюджетно у них

      https://theweld...ine.ru/catalog/

      #1232770
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