Самый известный обжарщик зерен кофе переходит на российское оборудование

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Друзья, как вы знаете у нас на производстве активно идет расширение и ремонт. Вчера из Тюмени к нам приехала наша новая мини-печка «Тробрат» для обжарки зерен кофе, вместе с командой специалистов во главе с основателем компании Вячеславом Трояновским. Мы распаковали белую мини-печку и уже сегодня займемся ее установкой. Вчера весь день мы посвятили работе над улучшением и техническому обслуживанию наших старых мини-печек «Тробрат» — желтого малыша и черного крепыша! Мы решили поделиться с вами моментами установки и технического обслуживания наших мини-печек, чтобы вы смогли сами увидеть как происходит процесс улучшения и технического обслуживания. Любое оборудование требует постоянного осмотра и улучшения. Именно за счет того, что компания «Тробрат» находится в России мы можем оперативно решать задачи над улучшением модельного ряда, а также всегда следить за техническим состоянием машин.