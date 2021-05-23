В регионах открыты новые спортивные объекты 11 часть ( 2021 г.)

© anapa-official.ru

Краснодарский край

В Анапе открыт новый спорткомплекс кадетской школы. Он построен по программе «Развитие образования в Краснодарском крае», выделено свыше 36 млн рублей: 89% - из краевого бюджета, 11% - из местного. Проект необычен тем, что в 1,5 длиннее типового: выделена дополнительная площадь для занятий самбо. В спорткомплексе есть просторный спортзал, гардероб, раздевалки, тренерские, душевые. Созданы все условия для занятий баскетболом, борьбой, тяжелой атлетикой и другими видами спорта, есть договоренность с ДЮСШ «Олимп» по открытию секций футбола и волейбола.

© anapa-official.ru

© anapa-official.ru

https://www.ana.../2021/05/26903/

Мурманская область

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В Коле торжественно открыли комплекс с плавательным бассейном. В бассейне предусмотрено две чаши, в том числе для юных спортсменов и любителей здорового образа жизни. Набор в детскую секцию плавания, которая заработает в сентябре, уже ведется. Особенность плавательного бассейна в том, что большая и малая чаши сделаны из нержавеющей стали.

© gov-murman.ru

© gov-murman.ru

https://murmans...eynom/93768245/

https://murmans...eks-s-bassejnom

https://kola.go...ws/main/404356/

Курская область

© sun9-52.userapi.com

В Курске 15 мая торжественно открылась международная академия тенниса.В академии 8 кортов — 4 крытых и 4 открытых. Это позволит тренироваться круглогодично.

© sun9-69.userapi.com

© sun9-34.userapi.com

© sun9-32.userapi.com

https://seyminf....ru/159554.html

https://riakurs...demiya-tennisa/

https://46tv.ru...ii-tennisa.html ( фото отсюда)

https://vk.com/...l-27161324_9941 (фото)

Республика Бурятия

Вячеслав Дамдинцурунов об открытии нового стадиона: «Мы строим для будущего Бурятии» © static.mk.ru

Состоялось открытии современного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа при школе № 18, строительство которого велось в рамках национального проекта «Демография». На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса из федерального бюджета было выделено более 28 млн рублей. На более чем 8 тысяч кв.м. появилось новое футбольное поле размером 50×100 м. с искусственным газоном, беговыми дорожками и ямой для прыжков в длину. Также установлены металлические трибуны вместимостью до 50 человек.

https://ulan-ud...ks-v-shkole-18/

Пермский край

© vesti-perm.ru

В с. Березовка на месте старого футбольного поля открылся новый стадион. Модернизации объекта местные жители ждали более 20 лет. Теперь люди смогут заниматься на современном спортивном сооружении, на котором уложено современное полноразмерное поле с искусственным покрытием, обустроены протяженные 400-метровые круговые беговые дорожки и прямые длиной 100 метров, оборудована яма для прыжков в длину, появилась зона воркаута, площадка для волейбола и баскетбола. Также установлены зрительские трибуны на 100 мест.

https://vesti-p...f7b451fc382e9d0

https://permkra...i-bolee-20-let/