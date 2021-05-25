ОДК впервые в российской практике спроектировал вертолетный двигатель полностью в цифровой модели

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха впервые в российской истории спроектировала вертолетный двигатель ВК-1600 В только с использованием цифрового проектирования. Вся конструкторская документация создаваемого на «ОДК-Климов» демонстратора силовой установки также выпущена в электронном виде.

Использование цифрового проектирования имеет ряд существенных преимуществ: это удобство чтения, использование моделей с аннотациями в качестве конструкторской документации и полный учет всех смежных узлов.

«ВК-1600В — первый в российской истории двигатель, который спроектировали вообще без чертежей на бумаге. Вся работа ведется в электронном виде, что позволяет всегда иметь перед глазами необходимую контекстную информацию. Работа с 3D-моделями позволяет проектировать двигатель непосредственно „внутри“ вертолета, контролировать стыковки объектов как в самой силовой установке, так и в мотогондоле», — сказал и.о. заместителя директора программы — и.о. заместителя главного конструктора ВК-1600 АО «ОДК-Климов» Антон Колосов.

При создании демонстратора ВК-1600 В до 70% литья будет заменено на детали, созданные с помощью 3D-печати. С использованием аддитивных технологий будут изготовлены элементы, в том числе, «горячей» части силовой установки.

Ранее сообщалось, что презентовать двигатель-демонстратор ВК-1600 В планируется в третьем квартале текущего года. Собранный демонстратор отправится на первые испытания, где должны подтвердиться его основные характеристики, заявленные в техническом задании. Сертификат типа планируется получить в 2023 году, а в 2024 году запустить серийное производство.

Новый двигатель предназначен для установки на вертолеты Ка-62, многоцелевые и специальные вертолеты взлетной массой 5-8 тонн. Мощность ВК-1600 В на взлетном режиме составляет 1400 л.с. Совместно с двигателем будет работать современный блок автоматического регулирования и контроля БАРК-15 В, который также разработан АО «ОДК-Климов».