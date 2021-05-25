На авиабазе Хмеймим в Сирии введена в эксплуатацию взлётно-посадочная полоса

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На авиабазе ВКС России Хмеймим в Сирийской Арабской Республике завершена реконструкция взлётно-посадочной полосы.

По информации Министерства обороны России теперь авиабаза в Сирии способна принимать все типы российских военных самолётов, включая машины тяжёлого класса. На авиабазе впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22. Ранее они выполняли боевые задачи, базируясь на аэродромах России.

Длина второй взлётно-посадочной полосы достигла 3 км, ширина 46 м, плюс для большей безопасности еще 14 метров заасфальтированной обочины. На ВПП полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование.

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Новую полосу делали не из готовых плит, а по так называемой заливной технологии. Это залог того, что будут меньше изнашиваться и само покрытие, и шасси самолетов.

Хмеймим расположен в 25 километрах к югу от Латакии, с 2015 года на аэродроме базируется авиационная группа ВКС России и Центр по примирению враждующих сторон.

Хмейним превращён в стратегическую базу ВКС России. Экипажи Ту-22м3 будут осваивать воздушное пространство над Средиземным морем, выполняя учебные задачи.