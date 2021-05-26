Навашинские корабелы спустили на воду очередной сухогруз проекта RSD59 «Валентин Смыслов»

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На Окской судоверфи спущено на воду седьмое многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD59 «Валентин Смыслов». Об этом сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро.

Заказчиком выступает ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучателем, в свою очередь, судоходная компания «Астрол». Всего навашинцы построят 18 судов вышеобозначенного проекта (5 — для судоходной компании «Петротранс», 10 — для судоходной компании «Астрол», 3 — для компании «Идель»). Отметим, что первые десять судов уже сданы в эксплуатацию.

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Длина — 141 м

Ширина — 16,98 м

Высота борта — 6 м

Осадка — 4,5 м (в море), 3,6 м (в реке)

Количество трюмов — 2

Мощность ГД — 2×1200 КВт

Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман

Скорость — около 10,2 уз