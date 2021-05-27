Компания «KATE» выпустила коробки передач для первых серийных автомобилей «Аурус»

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Московская компания «KATE» выпустила партию автоматических коробок передач для первых серийных седанов «Аурус Сенат». Уже собраны и готовы к отправке как минимум 12 коробок передач.

Все они — девятиступенчатые, без традиционного гидротрансформатора. Роль последнего в них выполняют четыре планетарных ряда, которые, собственно, и передают крутящий момент колесам. С мотором «Аурус» — бензиновой «турбовосьмеркой» объемом 4,4 литра — эта коробка «соединяется» с помощью специального электродвигателя, серийное производство которого налажено на Сарапульском электрогенераторном заводе (СЭГЗ). Мощность «моторчика» не уточняется, но известно, что вся гибридная система «Аурус» в целом выдает около 600 лошадиных сил.