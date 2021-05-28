Новый противодиверсионный катер «Юнармеец Сахалина» вошел в состав Тихоокеанского флота

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В торжественной церемонии подъема Военно-морского флага на противодиверсионном катере проекта 21980 «Юнармеец Сахалина», которая состоялась в Петропавловске-Камчатском, принял участие командующий Войсками и силами на Северо-востоке России (ОКВС) вице-адмирал Александр Юлдашев, ветераны военной службы и юнармейцы.

Новый катер стал уже третьим кораблем проекта «Грачонок», поступившим в соединение кораблей охраны водного района ОКВС в рамках программы перевооружения, и пятым на Тихоокеанском флоте.

Катер построен на судостроительном заводе «Восточная верфь» во Владивостоке. Он предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами противника, обеспечения действий боевых пловцов в акватории пунктов базирования и близлежащих подступах к ним. «Грачонок» оснащен современным радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами.

Основные тактико-технические данные противодиверсионного катера проекта 21980: водоизмещение — 138 т., длина — 31 м., ширина — 9,5 м., скорость полного хода — 23 узла, дальность плавания — 200 миль, автономность — 5 суток, экипаж — 8 человек.