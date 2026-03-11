На производственной площадке Восточной верфи ОСК состоялась церемония подъема флага на краболовном судне «Сентен» проекта 03141. Это девятое судно данного проекта, строительство которого велось на верфи. Его закладка состоялась 22 июня 2023 года, а в сентябре 2025 судно было спущено на воду. Строительство велось в рамках реализации программы обновления рыбопромыслового флота России «Квоты под киль».

Судно предназначено для добычи и транспортировки краба в живом и переработанном виде. Установленные на его борту RSW-танки с охлажденной морской водой позволяют транспортировать улов в порт в живом виде. Вместимость грузового трюма составляет 257 куб. м.

«Сентен» имеет высокую скорость и отличные мореходные качества, необходимые для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей. А его ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать судно и в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

Церемония подъема флага прошла в торжественной обстановке с участием представителей заказчика, руководства верфи и партнеров предприятия. За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в успешное строительство и подготовку заказа работники Восточной верфи были награждены Благодарностями генерального директора управляющей компании, Амурского судостроительного завода ОСК, и руководства предприятия.

Судно передано заказчику для работы в дальневосточном рыбопромысловом регионе.

Основные характеристики краболовного судна «Сентен»:

— Длина — 63,27 м;

— Ширина — 10,6 м;

— Высота борта (до верхней палубы) — 4,6 м;

— Валовая вместимость — 1048 т;

— Мощность ГД — 1618 кВт;

— Cкорость — 14 уз;

— Экипаж — 21 чел.;

— Автономность — 45 сут.;

— Установки для хранения и переработки краба;

— Современное навигационное и промысловое оборудование.