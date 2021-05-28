На Ногинском комбинате строительных изделий в Подмосковье запущена новая линия

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Российская компания Estima провела масштабную модернизацию производственных мощностей «Ногинского комбината строительных изделий» и запустила новую линию по изготовлению керамогранита больших размеров.

В середине 2020 года Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) предоставил компании льготный заем в размере 271 млн рублей под 1% годовых на модернизацию и запуск нового производства по программе «Проекты развития». Бюджет проекта превысил 615 млн рублей.

Новая технологическая линия способна изготавливать керамическую плитку крупного формата (80×80 см и 80×160 см) с применением цифровой печати.Позже в линейку будут добавлены размеры 80×180см, 120×120 см, 20×160см и 20×180. Мощность линии составляет 2 млн кв. метров плитки в год.

По данным компании, около 20% российского рынка керамогранита занято зарубежной продукцией. В основном из Китая, Индии, Польши и Турции. Запуск нового производства приведет к снижению импорта на 3-5%.

Выпускаемый широкоформатный керамогранит используется в качестве напольного покрытия в помещениях с высокой проходимостью, а также для облицовки стен внутри помещений и снаружи зданий. Предприятие реализует плитку через сеть собственных фирменных салонов «Студия керамики Estima».

Привлеченные от ФРП средства пошли на покупку современного автоматизированного оборудования: сверхмощного восьмитонного гидравлического пресса, цифровой машины для декорирования, роботизированную систему глазурования с технологий «умного» производства 4.0. Это поможет на 20% сократить сроки выпуска новых изделий, на 10% снизить себестоимость продукции и свести к минимуму «человеческий фактор».