Научный институт Роснефти разработал новую технологию обработки данных трехмерной сейсморазведки

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Специалисты научного института «РН-КрасноярскНИПИнефть» разработали технологию обработки данных трехмерной сейсморазведки, которая открывает новые возможности освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

Технология успешно оправдывает себя там, где малоэффективны стандартные сейсмические подходы. Новация помогает достоверно исследовать месторождения с карбонатными коллекторами, составляющими не менее 20% всех извлекаемых запасов, и повысить эффективность бурения в среднем на 5% данной категории месторождений.

В перспективе применяемая технология также позволит увеличить объемы извлекаемых углеводородов.