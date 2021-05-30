В Якутии открыли новую шахту с запасами угля на 37 лет

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Угледобывающая компания «Колмар» запустила современную и высокотехнологичную шахту «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии. Мощность шахты составляет 4 млн тонн угля в год, срок выработки 37 лет. Новый объект позволит организации нарастить объемы выпуска твердого топлива в текущем году до 13 млн тонн (+40% в годовом сопоставлении). Также увеличится отгрузка угольного концентрата через терминал «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском крае с 4,8 млн тонн до 7,6 млн тонн.

Шахта «Восточная Денисовская» является крупным инвестиционным проектом компании «Колмар» ГОК «Денисовский» — ключевого резидента территории опережающего развития «Южная Якутия». В проект вложено 13,5 миллиардов рублей. Ещё до пяти миллиардов инвестиций добавится при дальнейшей разработке месторождения. В шахте установлен современный комплекс механизированной добычи. Благодаря системе конвейеров уголь доставляется напрямую — из участков по выработке до склада на поверхности земли. Это позволит отгружать до 10 тысяч тонн продукции в сутки.

Шахта «Восточная Денисовская» является одним из этапов в реализации грандиозного угледобывающего проекта компании «Колмар» на территории Южной Якутии. Шахта пока не вышла на проектную мощность. Сейчас там работают 700 человек. Позже их число увеличится до 1 200.

Проект развития угольного месторождения в Южной Якутии, который реализует компания «Колмар», важен как для региона так и для Дальнего Востока. Это межрегиональный проект — помимо производственных мощностей инвестор строит порт в Хабаровском крае. Это успешный пример комплексного развития территории с применением различных мер государственной поддержки: льгот и преференций, предусмотренных для резидентов территорий опережающего развития, льготного финансирования по линии Фонда развития Дальнего Востока, субсидии на строительство энергетической инфраструктуры.

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На торжественной церемонии запуска шахты присутствовали подрядчики: ООО «ДИАЛ», ООО «ПромСервис», ООО «БурТехСтрой», ООО «ПроЭнергоМаш», ООО «СахаРесурс», ООО «ФениксЭнергоСтрой», ООО «СибГРУ».

В торжественной церемонии открытия в режиме видеоконференции смогли принять участие иностранные партнеры — металлургические предприятия Китая, Японии, Кореи и Индии: Bao Steel Resources, HBIS, Sojitz, Nippon Steel, JFE, TATA STEEL, RINL, SAIL, JSPL, JSW Steel, Hyundai Steel, а также стратегический партнер компании по строительству — китайская корпорация Beijing CATIC Industry Limited. Участников мероприятия открытия шахты приветствовали послы Республики Индия и Республики Корея.

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«Колмар» — важный участник территории опережающего развития «Южная Якутия». Компания не только вносит огромный вклад в развитие экономики региона, но и ведёт активную социальную работу. Угледобывающее предприятие придерживается высоких стандартов обеспечения производственных условий труда своих сотрудников, развивает социальную инфраструктуру.

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

Для бесперебойного обеспечения высоких проектных нагрузок «Восточной Денисовской» предусматривается полная конвейеризация транспортировки угля из выемочных участков и подготовительных горных выработок до угольного склада на поверхности шахты. Электроснабжение шахты работает от существующей подстанции № 52 «Денисовская» и от вновь построенной подстанции № 55 «Комсомольская» за счет средств федеральной субсидии в рамках обеспечения инфраструктурой резидента ТОР «Южная Якутия».

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

Примечание: Новость пропущена: объект запущен 09 апреля 2021 года

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