В Якутии открыли новую шахту с запасами угля на 37 лет
Угледобывающая компания «Колмар» запустила современную и высокотехнологичную шахту «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии. Мощность шахты составляет 4 млн тонн угля в год, срок выработки 37 лет. Новый объект позволит организации нарастить объемы выпуска твердого топлива в текущем году до 13 млн тонн (+40% в годовом сопоставлении). Также увеличится отгрузка угольного концентрата через терминал «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском крае с 4,8 млн тонн до 7,6 млн тонн.
Шахта «Восточная Денисовская» является крупным инвестиционным проектом компании «Колмар» ГОК «Денисовский» — ключевого резидента территории опережающего развития «Южная Якутия». В проект вложено 13,5 миллиардов рублей. Ещё до пяти миллиардов инвестиций добавится при дальнейшей разработке месторождения. В шахте установлен современный комплекс механизированной добычи. Благодаря системе конвейеров уголь доставляется напрямую — из участков по выработке до склада на поверхности земли. Это позволит отгружать до 10 тысяч тонн продукции в сутки.
Шахта «Восточная Денисовская» является одним из этапов в реализации грандиозного угледобывающего проекта компании «Колмар» на территории Южной Якутии. Шахта пока не вышла на проектную мощность. Сейчас там работают 700 человек. Позже их число увеличится до 1 200.
Проект развития угольного месторождения в Южной Якутии, который реализует компания «Колмар», важен как для региона так и для Дальнего Востока. Это межрегиональный проект — помимо производственных мощностей инвестор строит порт в Хабаровском крае. Это успешный пример комплексного развития территории с применением различных мер государственной поддержки: льгот и преференций, предусмотренных для резидентов территорий опережающего развития, льготного финансирования по линии Фонда развития Дальнего Востока, субсидии на строительство энергетической инфраструктуры.
На торжественной церемонии запуска шахты присутствовали подрядчики: ООО «ДИАЛ», ООО «ПромСервис», ООО «БурТехСтрой», ООО «ПроЭнергоМаш», ООО «СахаРесурс», ООО «ФениксЭнергоСтрой», ООО «СибГРУ».
В торжественной церемонии открытия в режиме видеоконференции смогли принять участие иностранные партнеры — металлургические предприятия Китая, Японии, Кореи и Индии: Bao Steel Resources, HBIS, Sojitz, Nippon Steel, JFE, TATA STEEL, RINL, SAIL, JSPL, JSW Steel, Hyundai Steel, а также стратегический партнер компании по строительству — китайская корпорация Beijing CATIC Industry Limited. Участников мероприятия открытия шахты приветствовали послы Республики Индия и Республики Корея.
«Колмар» — важный участник территории опережающего развития «Южная Якутия». Компания не только вносит огромный вклад в развитие экономики региона, но и ведёт активную социальную работу. Угледобывающее предприятие придерживается высоких стандартов обеспечения производственных условий труда своих сотрудников, развивает социальную инфраструктуру.
Для бесперебойного обеспечения высоких проектных нагрузок «Восточной Денисовской» предусматривается полная конвейеризация транспортировки угля из выемочных участков и подготовительных горных выработок до угольного склада на поверхности шахты. Электроснабжение шахты работает от существующей подстанции № 52 «Денисовская» и от вновь построенной подстанции № 55 «Комсомольская» за счет средств федеральной субсидии в рамках обеспечения инфраструктурой резидента ТОР «Южная Якутия».
Примечание: Новость пропущена: объект запущен 09 апреля 2021 года
Использованы материалы ресурсов:
- https://otr-online.ru/news/v-yakutii-otkryli-novuyu-shahtu-s-zapasami-uglya-na-37-let-175845.html
- https://ysia.ru/chernoe-zoloto-yakutii-reportazh-iz-novoj-shahty-vostochnaya-denisovskaya/
- https://minvr.gov.ru/press-center/news/31827/?sphrase_id=1888947
- https://energybase.ru/news/industry/kolmar-has-launched-vostochnaya-denisovskaya-mine-2021-04-09
- http://www.kolmar.ru/press-room/news/kolmar-zapustil-v-rabotu-shakhtu-vostochnaya-denisovskaya-na-tor-yuzhnaya-yakutiya/
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