«Селигдар» открыл новое месторождение в Якутии с запасами 4,6 тонны золота

Полиметаллический Холдинг «Селигдар» (далее — Холдинг или «Селигдар») по результатам проведения геологоразведочных работ на участке недр Рябчик-Желанное в Алданском районе Республики Саха (Якутия), получил свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых Рябчик.

Специалисты Холдинга, проведя полноценную геологоразведку участка, определили его границы, формы рудных тел и минералогический состав, а также поставили запасы на государственный учет. Благодаря этому Холдинг на правах первооткрывателя получает возможность проводить разработку месторождения.

Открытое месторождение позволит увеличить ресурсную базу действующего производственного комплекса Рябиновый.

Утвержденные запасы месторождения Рябчик составляют 4 604 кг золота и 7 996 кг серебра (категории С1 и С2). Объем прогнозных ресурсов категории Р1 составляет 493 кг золота и 0,6 тонны серебра.

Открытие нового месторождения является одним из примеров активной работы в рамках Стратегии развития Холдинга в направлении воспроизводства минерально-сырьевой базы как на разрабатываемых месторождениях, так и на новых участках. В настоящее время продолжаются поисково-оценочные и разведочные работы еще на нескольких аналогичных объектах, постановка запасов на баланс по которым ожидается в 2024-2027 годах.

Согласно данных Годового отчета «Селигдар» за 2023 год балансовые запасы золота компаний Холдинга увеличились в 2023 году на 8,5 тонн и достигли 280 тонн. За период с 2013 по 2023 год ресурсная база Холдинга, при среднегодовом темпе прироста запасов в 11%, возросла на 188% - на 183 тонны. При текущем уровне добычи обеспеченность действующих активов ПАО «Селигдар» запасами золота составляет от пяти до шести лет. Ресурсная база с учетом готовящихся к освоению месторождений обеспечит работу Холдинга на горизонте более 20 лет.

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