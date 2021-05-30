«Газпром нефть» на треть увеличила добычу в Иракском Курдистане

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«Газпромнефть Мидл Ист» ввела в эксплуатацию четвертую скважину на месторождении Саркала в Курдском автономном районе Республики Ирак.

Стартовый дебит новой скважины составил около 1,5 тысячи тонн (11,5 тысяч баррелей) в сутки. С ее запуском ежедневная добыча на месторождении превысила 4,3 тысяч тонн (33 тысяч баррелей). После вывода скважины на режим ежедневный уровень добычи на промысле возрастет на 33%.

Глубина скважины «Саркала-4» составила 4,1 км. Бурение велось в условиях низкопроницаемых карбонатных пород и высокой температуры пласта. Для снятия геологических неопределенностей «Газпромнефть Мидл Ист» были проведены сейсморазведочные работы, геофизические и гидродинамические исследования, цифровой анализ керна.

Впервые в практике «Газпром нефти» строительство скважины велось в условиях сверхвысокого пластового давления — около 1000 атмосфер. Это потребовало применения высокопрочного оборудования, труб большого диаметра, утяжеленных буровых и цементных растворов и ряда других нестандартных технических решений. Бурением новой скважины занималась международная команда, в которую вошли специалисты из 20 стран.