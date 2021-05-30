Добавить статью
Лого Сделано у нас
Российские проекты за рубежом

«Газпром нефть» на треть увеличила добычу в Иракском Курдистане

 © gazprom-neft.ru

«Газпромнефть Мидл Ист» ввела в эксплуатацию четвертую скважину на месторождении Саркала в Курдском автономном районе Республики Ирак.

Стартовый дебит новой скважины составил около 1,5 тысячи тонн (11,5 тысяч баррелей) в сутки. С ее запуском ежедневная добыча на месторождении превысила 4,3 тысяч тонн (33 тысяч баррелей). После вывода скважины на режим ежедневный уровень добычи на промысле возрастет на 33%.

Глубина скважины «Саркала-4» составила 4,1 км. Бурение велось в условиях низкопроницаемых карбонатных пород и высокой температуры пласта. Для снятия геологических неопределенностей «Газпромнефть Мидл Ист» были проведены сейсморазведочные работы, геофизические и гидродинамические исследования, цифровой анализ керна.

Впервые в практике «Газпром нефти» строительство скважины велось в условиях сверхвысокого пластового давления — около 1000 атмосфер. Это потребовало применения высокопрочного оборудования, труб большого диаметра, утяжеленных буровых и цементных растворов и ряда других нестандартных технических решений. Бурением новой скважины занималась международная команда, в которую вошли специалисты из 20 стран.
Источник: https://www.gazprom-neft.ru/press-c...hila_dobychu_v_irakskom_kurdistane/

Ирак, Газпром нефть
  • Нет аватара cheri
    31.05.2106:29:33

    Хоть кто придет к власти в Ираке Газпром" и «Роснефть» останутся.

    #1233298
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,