Новые детские сады открываются в регионах часть 9 (2021г.)

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Республика Хакасия

в селе Калинино состоялось торжественное открытие нового детского сада «Калинка», построенного в рамках национального проекта «Демография». Дошкольное учреждение возводилось с 2019 года за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов — всего было потрачено более 138 млн рублей. Учреждение рассчитано на пребывание и обучение детей от 1,5 до семи лет.

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Двухэтажное здание имеет автономное тепло- и водоснабжение. В «Калинке» шесть групп, отдельные игровые и спальные комнаты. Оборудованы просторные музыкальный и спортивный зал, медицинский и логопедический кабинеты, кабинет психолога, прачечная и пищеблок. Учреждение полностью укомплектовано кадрами.

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https://r-19.ru...ucation/116417/

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Республика Крым, г. Симферополь

Дошкольное учреждение общеразвивающего вида № 20 «Капитошка» расположено на окраине Симферополе, в спальном районе по улице Орта, 10. В учреждении будет функционировать 12 дошкольных групп.

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Новый детский сад оборудован всем необходимым для гармоничного развития ребёнка. Для каждый возрастной группы предусмотрена своя площадка, на которой есть все необходимое оборудование для физического развития малышей. Есть большая спортивная площадка, а также два больших зала — музыкальный и спортивный. В них можно проводить различные праздничные, а также спортивные мероприятия — соревнования, квесты.

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https://crimea....tskiy-sad.html?

https://vk.com/...35214487_772939 (фото)

Новгородская область

В Великом Новгороде открыли новый детский сад на улице Речной © vnovgorode.ru

в Великом Новгороде торжественно открылся детский сад на улице Речной в Псковском микрорайоне. Детский сад на улице Речной был построен в рамках национального проекта «Демография»,в первых двух корпусах сейчас 720 детей, а новый, третий корпус, рассчитан ещё на 190 мест.

© vnovgorode.ru

© vnovgorode.ru

© vnovgorode.ru

© vnovgorode.ru

Источник: https://vnru.ru/news/56700-na-pskovskoj-torzhestvenno-otkryli-novyj-detskij-sad.html

https://vnovgor...se-rechnoj.html

Пермский край

© sun9-30.userapi.com

Сегодня мамы, папы и ребята из деревни Кондратово Пермского района рады: состоялось долгожданное открытие нового корпуса детского сада «Акварельки» на 280 мест.

© sun9-29.userapi.com

© sun9-30.userapi.com

© sun9-68.userapi.com

https://vk.com/...l-139222911_785

https://vk.com/...179504252_15818

Ульяновская область

© ulyanovsk.express

31 мая в микрорайоне «Новая жизнь» открылся новый детский сад «Бременские музыканты» (ул. Александра Невского, 2Ж, корп.1). Он является третьим корпусом детского сада № 63.

© ulyanovsk.express

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© sun9-34.userapi.com

https://ulyanov...w=1622469509000

https://vk.com/...-30069990_31431 ( фото)

Республика Дагестан

© derbrayon.ru

В селе Мугарты Дербентского района состоялось открытие детского садика

В помещении размещены физкультурный и актовый залы, медицинский блок, логопедический кабинет и комната детского психолога, уютные спальни, игровые комнаты, современный пищеблок.

© derbrayon.ru

© derbrayon.ru

https://www.der...detskogo-sadika